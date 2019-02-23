【氣體洩漏】誤將鹽酸溝漂白水　海洋公園萬豪酒店兩救生員不適

誤將鹽酸溝漂白水，產生異味兩人不適！今日（23日）早上十時許，香港海洋公園萬豪酒店泳池懷疑有氣體洩漏，三名救生員誤將鹽酸與漂白水混合，其間釋出氣味。當中兩名救生員不適送院治理，一人拒送院。事件毋需疏散。警方正調查事件，初步相信沒有可疑。海洋公園萬豪酒店發言人表示，事發發生在後勤地區，遂未有影響酒店其他運作。

據知，事發時三名外判救生員，依照程序進行泳池清潔工作。其間，救生員用漂白水清潔，不過誤將鹽酸混合其中，遂產生化學反應釋放異味。（陳諾希攝）

疑漂水溝鹽酸 釋出大量化學氣體

據知，事發時三名外判救生員，依照程序進行泳池清潔工作。其間，救生員用漂白水清潔，不過誤將鹽酸混合其中，遂產生化學反應釋放異味。當時兩名救生員感到頭痛送院，另一人則拒絕送院。而事發位置為後勤工作間，因此未有影響酒店運作及住客，而消防到場確保環境安全，警方及勞工處人員亦到場調查。

酒店發言人：誤將鹽酸與漂白水混合

海洋公園萬豪酒店發言人表示，事發在今早約九時，三名外判員工在後勤地區補充泳池清潔劑時，誤將鹽酸與漂白水混合，釋出氣味，以致其中兩名外判員工吸入後不適需送院治理。而該個後勤地區，遠離泳池及其他公眾地方，消防員已作調查。為進一步確保賓客安全，酒店泳池暫時封閉以作詳細檢查，酒店其他運作不受影響。另外，酒店重視客人、員工及外判公司員工的安全，一向提供充足的安全指引，將會與外判公司溝通，加強外判員工的監察及培訓。

疑漂水溝鹽酸 釋出大量化學氣體

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，泳池人員一般會用漂水洗地，洗擦地板青苔，至於鹽酸則用作清洗池膽、通渠及清理微生物。由於前者是鹼性，而後者為酸性，兩者倘若「溝埋一齊」便會釋出大量化學氣體，相當危險，故一般泳池救生人員會小心處理。

去年10月開始試業 設特色主題房間

據資料顯示，位於海洋公園黃竹坑道180號的香港海洋公園萬豪酒店，於去年10月開始試業。酒店為三幢樓高六層的四星級酒店，佔地17,044平方米，總建築面積約 34,000平方米，並設有特色主題房間。