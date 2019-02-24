將軍澳善明邨倫常案　子死母生　警檢床單證物

將軍澳發生倫常慘案，造成一死一送院。事發於將軍澳善明邨善禮樓一單位，昨晚（23日）10時半，一對母子疑自殺，兒子死亡，母親則清醒送往將軍澳醫院。據區議員了解，涉事母親走到大廈大堂神智不清倒地，保安見狀報警。女事主告知救護員其子服藥尚在家中，惜子當場證實不治。

將軍澳善明邨母子自殺，警檢床單等證物。 將軍澳善明邨昨（23日）晚10時半，發生一宗母子自殺案。據報一名50多歲母親與其20多歲兒子，於將軍澳善明邨善禮樓一單位內自殺，兒子死亡。母親則清醒送往將軍澳醫院，仍然留院。據了解，事發於17樓一單位。警方將案件列作企圖自殺，由刑事調查隊跟進，並在現場檢走床單等證物。

區議員：單位僅母子居住 女子神智不清赴大堂

仵工將屍體抬走。

區議員方國珊為事件感到婉惜。（鄧詠中攝） 區議員方國珊表示，涉案家庭是由（善明邨）開邨開始居住的街坊，曾參與議員辦事處活動。她對事件感婉惜，亦有街坊表示遺憾。據方國珊了解，56歲母親姓趙與其22歲姓黎兒子同住上址一單位。昨晚女子走到大廈大堂神智不清倒地，保安見狀遂報警；而女子告知救護員其子服藥尚在家中。其後消防爆門，證實涉事兒子當場死亡。她促請政府關注單親家庭，加強社會福利。

警員離開涉案母親留院的將軍澳醫院，未有透露案情，僅稱案件「尷尬」。（梁銘康攝）