【總站開片】九巴車長不滿落客阻路　拖馬擸鐵通　同事被打爆缸

九巴後備車長被指落客阻路，火爆同事感不滿並斥責，更「吹雞」召來朋友齊襲擊同事，據悉有人擸鐵通等架生，事主被打至「爆缸」一臉血。警方接報調查後，以涉嫌襲擊導致他人身體受傷拘捕施襲車長，而事主臉部及手部受傷送院。沙田警區刑事調查隊接手調查，正緝捕另一名男疑人。

影片中未見打鬥情況，但雙方仍然對峙，有車長報警求助。（影片截圖）

後備車長落客阻路 激嬲同事捱打

消息指，遇襲車長為後備車長，入職一年。據了解，事發於昨日（23日）晚上7時許，一名駕駛47A路線九巴的車長，在沙田水泉澳巴士總站落客時，懷疑被指阻了車路，令尾隨的288路線九巴無法離開，288車長大感不滿及「響長按」，其後該車長更下車狂罵47A車長，雙方起爭執，而288車長心有不甘，「拖馬」向同事施襲，據悉其間有人使用鐵通等武器。

懷疑施襲車長大喝﹕報警呀

據網上一段影片，當時情況已受控，一名九巴車長指著另一名手持電話準備致電的車長激動稱﹕「報警呀仆Ｘ！」另一名戴帽的便衣男子亦向致電的車長喝道﹕「你郁手先架你XX！」

警方拘捕施襲車長

警方指出，昨日晚上7時34分，沙田水泉澳巴士總站有人報警指有人打架。警方接報到場調查後，初步相信兩名巴士車長因駕駛態度問題發生爭執，其間姓戴61歲男車長伙同另一名男乘客，向姓張56歲男車長施襲，有人報警求助。張手部及臉部受傷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方即場拘捕姓戴車長，涉嫌襲擊導致他人身體受傷。案件現交由沙田警區刑事調查隊跟進，現正追緝涉案另一名男疑人。

車長﹕平日落客暢順不會催促同事

記者前往水泉澳巴士總站了解，發現九巴主要在總站一個彎位落客，平均三分鐘所有客人已離開車廂。有九巴車長指出，平日落客都十分暢順，亦不會不禮貌地催促其他同事落客，相信昨日襲擊案是個別事件。