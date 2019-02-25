【內地救護車】返港就醫坐地起價　受傷婦抬床上向護士付現款

藝人黃夏蕙及祥嫂，到醫院探望馬太。(事主facebook圖片)

「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中提到《非急重病人跨境陸路轉運服務》，令本港市民質疑在醫療體系「壓力爆煲」的情況下，會百上加斤。雖然行政長官林鄭月娥上星期在立法會解釋，此項服務只涉香港人；食衛局亦立即「救火」，強調此舉是便利在粵港人回港就醫或休養。然而，在這項服務仍未曾落實，「內地救護車」在農曆新年期間即備受考驗。

港人馬太於農曆新年期間，參加旅行團北上廣東惠州旅遊。她事後在facebook透露，初二在旅遊巴開車途中，「架車好似有飛機氣流一様升高，隨即跌下」，雖然有戴安全帶，但在內地照X光後，證實弄傷腰椎，不用開刀，不過要立刻回港：「醫院叫十字車3800元成交，但司機要利是200，再跟你要6000才走，大陸真是無法無天。」據知，上述金額是人民幣價格，即原本開價4437元港幣、司機領了233元利市錢，隨後坐地起價至7006元港幣。

馬太事後在facebook張貼一段短片。片段雖然只有短短40秒，但信息量卻很大。片中可見她應身在內地，躺在救護抬床上，旁邊則有一名身穿內地護士服的女子、及一名疑是內地救護車職員，馬太則向拍片者(應是其丈夫)表示：「你睇住，我俾2,500蚊佢，之前我畀咗3,500蚊佢」再問護士「啱唔啱呀?」護士點頭答：「啱!」。馬太再說：「你停低一半同我講，要我畀多2,500你」護士稱，「之前講唔使過境，我點解唔講啫，呢度2,500，睇到呀可?」護士將現金遞向鏡頭幾秒，再將現金交予職員。

據知，片中的內地救護車服務，屬私人公司開辦。而最初的開價3,800元人民幣，只是前往深圳的醫院，但馬太的丈夫早已表明，是要接載到關口。救護車開車至中途，竟突然駛入小路停車，並將馬太連人帶床卸落地面，表示要再加2,500元人民幣，才可接送到關口，因而發生片中的情況。據透露，由於事主當時身上沒有足夠現金，需問團友商借「撲水」。

現時馬太已返回本港，並入住本港的公立醫院。馬太的朋友藝人黃夏蕙、「祥嫂」洪金梅及方伊琪等人，事後亦有到醫院探望。黃夏蕙更在Facebook留言評論此事：「究竟是生命有價？亦或是無法無天？」

入境處指，本港現時並無提供跨境運送病人服務。根據現行安排，救護車會將病人從邊境管制站，送往就近的本港醫院接受治理。

至於現時所謂的跨境救護車，或可能涉及非法經營。配有「兩地牌」的內地救護車，是領取中港跨境配額的內地來港車輛，只可在港作短暫停留，而且在本港行駛時，並不允許安裝閃燈警號。在港亦不能載客取酬，否則與「白牌車」無異。

據知，約十年前該類「跨境救護車」掛有兩地牌，在車身上裝有閃燈，標明「救護車」及「Ambulance」字樣；但事件鬧上立法會後，港府當局一度加強執法。而有知情人士指出，該類救護車因有需求，現時仍相當活躍，不過改為低調行事，車身沒有標明是救護車，只是一輛掛有兩地牌的貨車，但間中會出沒在醫院的急症室或正門，其中以私家醫院較多。至於該類救護車，由廣東接送傷病者回港，索價動輒萬元起跳。不過，如在港屬非法載客的話，乘客的保險或會受到影響。

港人如在內地遇上意外，可聯絡本港入境處尋求協助，電話為(852)1868；如身在廣東省，則可聯絡駐粵經濟貿易辦事處（簡稱「駐粵辦」）。不過，香港特區政府不能代香港居民支付酒店、律師、醫療及交通等的費用或其他款項。