【攜眷追數】遭拖40萬元工程費　二判攜妻女危坐天台　掛橫額點火

裝修工程判頭，攜眷危站天台追數！今日（26日）早上約九時，西貢大涌口村一村屋位置，一名裝修工程二判疑收不到款項，今晨遂帶同妻女到上址大判公司，希望追回約40萬元尾數。三人爬上村屋天台，並掛起橫額宣洩，男子在身上淋潑不明液體，企圖點火自焚。約三小時後，經方談判專家游說後，三人重返安全位置，不過雙方勞資糾紛仍未解決。

（郭倩雯攝）

談判專家天台游說

現場所見，男女事主與女童危坐屋頂邊緣，女童亦不時向地面觀看，有數名談判專家及探員游說，並查詢女事主是否需要食物及水，其後有人將外賣遞予女事主。而男事主時坐時企，其間在屋頂上邊行邊傾電話。警方正在現場調查，消防員亦在屋頂戒備。至早上11時許，女事主與女童在消防員陪同下，離開屋企返回地面。

疑裝修成品參次 雙方工資上有糾紛

據了解，西貢墟一間裝修公司將工程外判，一名姓黃男判頭承接工程，由於裝修工作參次。裝修公司與判頭於工資上有糾紛，雙方多次商討無果，該公司曾被人張貼大字報指他欠薪。至今早九時許，判頭帶同妻子及其六歲女兒，到涉事公司分店附近，他爬上天台展示橫額，並手持易燃物劑作勢點火。

勞資雙方仍未有共識

三人危站的天台位置約三層高。經過西貢警署、西九龍衝鋒隊及警方談判專家游說後，成功說服三人返回安全位置，三人之後登上警車離開。而裝修公司亦有排解雙方的糾紛，事件將會交由勞工處跟進。據了解，雙方仍未有共識，裝修公司亦聘請事務律師處理。警方將案件暫列糾紛及有人情緒激動處理。