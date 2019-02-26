【三億門徒】警搗上水「門徒式」製毒場檢3.8億可卡因拘三男

警方搗破上水屋苑製毒工場，檢獲3.8億港元懷疑可卡因，拘捕三名本地男子，相信毒品供應本地市場，為近三年來最大宗。新界北總區刑事部人員，經半年時間的深入調查後，昨日採取拘捕行動，突擊搜查上水金錢南路一屋苑，在一輛租用的貨Van及一個租用的單位內，檢獲共重約354公斤懷疑可卡因及2公斤霹靂可卡因，市值3.8億港元。警方拘捕三名男子，他們報稱任職司機及運輸工，涉嫌製毒及販毒。警方相信毒販以位置偏僻及人流較少的屋苑作掩飾。

警方檢獲一批製毒工具。(王譯揚攝)

新界北總區刑事部人員由半年前起，根據線報及深入分析後，昨日（25日）晚上9時許，該總區刑事部人員掩至上水古洞金錢南路一屋苑，搗破一個可卡因製毒工場，拘捕三名本地男子。探員先在上水金錢南路截查一輛可疑的貨Van，在車上檢獲約140公斤懷疑可卡因，拘捕車上三名男子。人員繼而再搜查上址屋苑一單位，檢獲約214公斤懷疑可卡因。

整個行動中，警方檢獲共重約354公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑霹靂可卡因，市值約3.8億元。行動中，警方亦檢獲大批製毒工具，包括工業用風乾機、梳打粉、電子磅、膠袋。該集團已運作半年，警方相信今次行動已瓦解一個活躍於本地的販毒集團。警方仍在追查在逃人士。

三男租貨Van運毒 租屋製毒

三名被捕男子年齡介乎33至42歲，分別是一名42歲姓鄧本地男子、一名33歲姓關本地男子及一名41歲姓黃本地男子，三人涉嫌「販毒」及「製毒」，現正被扣查。一人報稱任職司機，另兩人報稱是運輸工人。警方經初步調查後，相信三名男子在本地一間租車公司租用貨Van作運毒用途，其中一人亦租用上址屋苑一個約700呎單位作製毒。該屋苑位置偏僻，平日人流不多，而三人表現低調，出入會駕駛車輛，並在屋內逗留一段時間，故一直未被人發現。

警﹕近三年搜獲數量最大的案件

新界北總區重案組總督察林思儀表示，今次案件破獲的可卡因份量甚大，散貨渠道多元化，相信供應予本地不同娛樂場所。而2018年全年計算，警方共破獲601宗涉及可卡因的案件，檢獲共重255公斤可卡因，相信今次案件共檢3.8億元懷疑可卡因，為近三年搜獲數量最大的案件。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案。警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。林思儀亦指，雖然警方見到近年毒品數字有下降趨勢，但仍然會致力打擊所有毒品相關罪行。

警方近年破獲的大額可卡因案

2017年11月10日，警方在元朗洪水橋搗破一個涉嫌以元朗千呎豪宅單位作包裝及儲存的毒品中心，拘捕3名中國籍男子及一名秘魯籍男子，檢獲市值約5,900萬元毒品原材料及懷疑霹靂可卡因。

2016年6月24日，警方分別在秀茂坪順利邨及粉嶺榮福中檢獲共重約127公斤懷疑可卡因，整個行動中，檢獲市值1億3200萬元各類懷疑毒品，3名男子被捕。

2016年6月17日，警方在落馬洲麒麟村檢獲79塊、共重95公斤可卡因，市值約9900萬元，以及市值71000元的大麻花，並搜出一批武器，包括6支仿製槍械。行動中拘捕2男2女，年齡介乎22至52歲，包括兩母女及母親的男朋友。

2011年9月16日，警方搜查屯門福亨村的回收場毒品倉，連日共起出567公斤可卡因，巿值6億港元，是本港歷來最大宗的可卡因毒品案。行動中拘捕6名外籍人士，包括一名美國籍墨西哥人和五名墨西哥人，他們最終被判囚17至27年。