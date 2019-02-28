【鎅腳扶手梯】港鐵牛頭角站扶手梯機件損毀變利器　割腳九人受傷

扶手梯機件損毀，九乘客遭割腳傷！今日（28日）早上9時許，港鐵牛頭角站E1出口對開扶手電梯發生意外，救護員接報到場為傷者治理，警方仍在調查意外原因。意外中九人需要送院，年齡介乎24至58歲。現場可見，扶手梯邊緣有機件鬆脫，猶如利刀，有乘客褲腳被割至裂開。乘客陳先生講述事發經過，表示當時正乘搭扶手電梯，之後聽到前方有聲響，遂見有一枝鐵彈出。

乘客褲腳被割至裂開。（讀者提供圖片）

目擊者：多名乘客中招流血

「我見到有舊鐵在條邊彈出，其實好危險！」目擊乘客陳先生指，由於扶手電梯有很多人，如果有人絆倒，就會發生人踩人事件。陳離開扶手電梯後，他發現褲子被鎅破，其後港鐵站長開始叫傷者或「中招」的乘客站到一旁，「我見到好多乘客條褲爛咗，有人仲流哂血！」

意外後數分鐘 仍未有人撳停電梯

「當時有五、六個人在我旁邊，佢哋個個都流晒血！」陳先生估計，事發時是上班時間，逾30至40人在扶手電梯上。之後，陳與其他乘客遂職員將扶手電梯暫停，「我見部扶手電梯行咗幾分鐘，都無人拍停部電梯！」當時職員忙於照顧傷者，未有即時將電梯煞停，「佢都唔係即時停到，因為部電梯當時仲有好多人！」事發時需要由頂部截龍，讓沒有乘客時才能按停。

肇事扶手梯圍封 港鐵派員醫院慰問

其後，港鐵將肇事的扶手電梯圍封，並用帆布蓋着彈出的組件，並派員到醫院了解傷者情況。傷者馬小姐指，事發時有一塊鐵片彈出，大約於小腿上五寸下五寸位置，她見有乘客被鐵片傷及，可幸沒有人絆倒，「我傷口都唔係太深！」所有傷者清醒被送往聯合醫院治理，警方經初步調查，相信事件無可疑，列有人意外受傷。

港鐵：現場九名乘客腳部受傷

港鐵發言人回覆指，今日上午9點左右，觀塘綫牛頭角站一條由月台往大堂的扶手電梯，右側旁板有一支固定旁板的部件伸出，觸及扶手電梯上乘客的腳部，車站職員到場即時停止該扶手梯運作。現場有9名乘客腳部受傷，由救護車送院治理，車站方面已安排職員到醫院探望傷者，表達慰問。另外車站亦已通知扶手電梯承辦商到場檢查及了解事故原因。觀塘綫列車服務不受影響。