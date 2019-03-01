【幣少爺被捕】警去年曾搗巨額虛擬貨幣騙案　12人被捕　最大80歲

警方以涉嫌串謀詐騙拘捕「幣少」。 （資料圖片）

有「幣少」之稱、25歲的黃鉦傑因涉嫌售賣挖礦機，昨日（2月28日）被警方以涉嫌串謀詐騙拘捕，並遭凍結500萬資產，據悉，18名苦主當中，最大單宗損失為110萬元。翻查資料，警方並非首次偵破有關虛擬貨幣的騙案，去年6月初，西九總區重案組便以涉嫌詐騙拘捕12人，涉款更高達5,800萬港元。

警方商業罪案調查科昨日拘捕兩名分別25歲姓黃及20歲姓莫的男子，其中25歲男子正是有「幣少」之稱的黃鉦傑，他們涉嫌於去年4月至8月間，透過安排投資講座及利用社交媒體，就回報等問題作虛假聲稱，誘使受害人購買聲稱可挖掘虛擬貨幣的礦機。警方共接獲18人就上述事件報案，損失共約260萬港元，當中最大單宗損失為110萬港元。

涉款5,800萬元

翻查資料，警方並非首次偵破有關虛擬貨幣的騙案。去年6月8日，西九龍總區重案組偵破一宗牽涉虛擬貨幣的投資騙案，涉款高達5,800萬港元，共12人涉嫌詐騙被捕，包括本地人士及馬來西亞華裔人士，年齡介乎22歲至80歲。近200名分別來自本港及內地的投資者，在2017年11月分別與三間投資公司接洽，期間有公司職員向眾人推銷不同的投資項目，包括一種虛擬貨幣，聲稱投資相關項目後可短期內獲得豐厚利潤，投資者遂以手機應用程式管理投資項目。約半年後，投資者發現應用程式戶口及投資的虛擬貨幣故障，未能取回資金，涉事公司卻未能提供合理解釋，懷疑受騙，遂報警求助。