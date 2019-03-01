【狙擊幣少爺】狙擊半年初獲勝　袁海文揭隱形阿Mok更似話事人

推銷礦機掘虛擬貨幣Filecoin、涉指使深水埗掟錢、與明哥買飯票，自稱「幣少爺」的黃鉦傑的高調行徑，暫以「落孖葉」收場。民主黨小將袁海文，在過去半年間，接觸26位遇騙苦主，涉款達655萬元，除了研究合約條文、分析個案、聯絡Filecoin創辦團隊，應對幣少爺及其幕後助手阿Mok，更接到來歷不明的恐嚇電話。這場與騙徒鬥智鬥勇的戰爭，總算獲得初勝。 「幣少被捕，只係一個開始。」負責狙擊幣少的民主黨財經政策副發言人袁海文預計，將會陸續有更多苦主求助，而幣少爺另一盤「生意」加密貨幣FCC，同樣有不少人被騙。他希望警方擴大調查方向，同時要求政府盡快設法監管加密貨幣，例如將其定性為商品，以商品條例作規管，或者要求加密貨幣的推銷要清晰披露風險、成本、收費等資訊。

幣少爺在去年12月15日在深水埗砵蘭街涉指使掟錢，翌日他再現深水埗街頭被捕。

幣少用好多籍口，好狡猾，話（Filecoin）已上線，最後唔退款，好多走數。 袁海文

狙擊幣少爺半年 接獲26名苦主求助

幣少狙擊手袁海文在去年10月起，成立「虛擬貨幣及另類投資苦主求助熱線」，起初只有兩、三宗，至12月時數量增加，直至今日（3月1日）他一共接獲墮幣少爺騙局的26宗求助個案，涉及金額約655萬元。當中，18人被騙購買礦機掘虛擬貨幣Filecoin，其餘8人則被騙投資幣少爺去年自行推出的加密貨幣FCC。

訛稱Filecoin已上線 追問創辦團隊獲否認

「幣少用好多籍口，好狡猾，話（Filecoin）已上線，最後唔退款，好多走數。」幣少爺推銷礦機挖Filecoin，聲稱有網上交易所指貨幣已上線及已有價格，袁海文主動發電郵向Filecoin創辦團隊了解，獲回應指該貨幣未上線，上線消息亦會由官方發布，並直指交易平台涉及欺詐成份。不少購買礦機的苦主驚覺墮騙局，即使曾與幣少爺簽訂退款協議，亦不獲退錢，遂向袁海文求助。

袁海文與團隊分析每個苦主個案，安排律師查看合約條文，更翻查幣少爺過往的言行、宣稱，是否與事實不符，同時與警方保持聯絡，協助調查工作。袁海文亦在一月為苦主召開記者會，引起公眾關注。至昨日商業罪案調查科就以假聲明誘使他人買礦機一案，以涉嫌串謀詐騙拘捕幣少爺及其20歲姓莫助手（阿Mok）。

與幣少爺及阿Mok正面交鋒後，袁海文認為幣少爺似乎只是個「演員」，阿Mok才是真正決策人。(余睿菁攝)

相對比較（阿Mok）似話事人，決策者多啲，幣少似個演員。 袁海文

神秘的助手阿Mok​ 可能才是真正決策人？

這個富神秘色彩的阿Mok，袁海文形容他才是「揸FIT話事人」。袁解釋，召開記者會前一晚，他針對Filecoin創辦團隊的回覆及幣少爺違及退款承諾，與兩人透過電話正面交鋒。幣少爺先接電話，不斷轉移話題﹕「我𠵱家選深水埗區議員，會唔會影響到你？」當袁一再追問「唔回水」等關鍵問題時，幣少爺似乎不懂回應，便將電話交予阿Mok，阿Mok即時回答﹕「冇呢啲，冇發生，退款係可以做到。」

袁海文﹕幣少表面是負責人，其實似演員

阿Mok的果斷回應，加上有苦主亦透露他在騙局中有主導地位，向買家提供資訊及負責聯絡，袁海文分析後認為「幣少表面係負責人，但可能更加大係演員，背後可能係阿Mok或其他人。」但他坦言，一直只能透過幣少爺接觸阿Mok，故既沒有其電話，也不清楚其底細。而幣少爺及阿Mok兩人的關係，有待警方作進一步調查。

袁海文與苦主召開記者會，幣少爺曾聲稱可以在會上即場派錢，但袁海文為免記者會淪為對方做SHOW的舞台而不予理會。(資料圖片)

最近有個大感受，即使佢掟錢個期，大家全程唾罵，但收到新嘅苦主，係12月尾，即係向佢高調掟錢後先中招。 袁海文

對付幣少爺是「鬥智」的戰爭

作為特許財經分析師（俗稱CFA）的袁海文，對金融市場有廣泛而深入的知識，曾處理不同的投資、美容中介、網戀等騙局。但這次對付幣少爺，他坦言是一場「鬥智」的戰爭。不同於一般騙徒，幣少爺行事高調囂張，不斷公開派錢「做Show」，其實是想轉移視線，迴避回應投資風險及不退錢等關鍵問題，更可能達到宣傳效果。

深水埗掟錢後仍有苦主「落搭」

袁舉例指，他在深水埗涉嫌指使掟錢的瘋狂舉動，反而帶來宣傳效果，「即使佢掟錢個期，大家全程唾罵，但收到新嘅苦主，係12月尾，即係向佢高調掟錢後先中招。」

袁認為幣少爺的高調策略仍會吸引苦主「落搭」，故他要更有智慧地應對，例如幣少爺曾提議在記者會上當眾數錢退款，袁海文質疑只是「做騷」，認為為苦主索償之餘，亦要追究對方的欺詐行為，故拒絕對方在記者會上派錢，「派錢，言行吸晴，令公眾分心，核心問題冇答到。」而且對方作出退款承諾，但記者會後卻反口，故不可相信，「講到好有誠意，但明顯個處理之後就唔係，承諾根本完全唔可靠、唔可信。」

袁海文在記者會當晚接獲電話恐嚇，不僅威脅其安全，更打擊了苦主們好不容易鼓起的勇氣。(資料圖片)

記者會後被電話恐嚇 苦主感害怕

鬥智之餘，勇氣亦不可少。袁海文在記者會結束，並聯同礦機苦主集體報警後，當晚便接獲來歷不明的恐嚇電話，電話中的陌生人不斷重覆恐嚇﹕「係咪五行欠打?搵一班兄弟同你講！」袁曾追問其身份，對方未有透露，亦未知是否與幣少爺一案有關。警方已立案，並列作恐嚇調查，並為其人身安全加強保護。但這一通恐嚇電話，不僅威脅其安全，更打擊了苦主們好不容易鼓起的勇氣，「佢哋感到害怕，要苦主繼續有信心、爭取，要堅持努力及有策略。」

幣少被捕，只係一個開始，最多只係中段，而唔係成個案件嘅終結。 袁海文

幣少爺昨日被警方拘捕，袁海文認為「只係一個開始，最多只係中段，而唔係成個案件嘅終結」。(資料圖片)

盼警方擴大調查方向至FCC

幣少爺落網，袁認為「只係一個開始，最多只係中段，而唔係成個案件嘅終結」，其推出的加密貨幣FCC已出現新的一批苦主向他求助，他將循刑事、民事等渠道協助新、舊苦主索償。不過，警方凍結幣少爺的資產只有500多萬元，而他現階段接觸的26名苦主涉款已達655萬元，日後可能有更多苦主，袁表明會盡全力幫助忙追討損失，亦希望警方擴大調查方向，包括FCC，「希望搜集更多證據，調查真相，將犯罪集團連根拔起。」

騙徒真理論、假聲明誤導 盼政府監管

對於為何不斷有人墮入虛擬貨幣、加密貨幣等的另類投資騙局，袁認為，近年投資股票、房地產等正規投資的回報不理想，一個打工仔要上車買樓好困難，加上近年Bitcoin等加密貨幣升勢不俗，大眾開始留意此類貨幣是否有投資潛力。而且政府無任何規管加密貨幣，例如交易平台、宣傳手法等，變相犯罪集團利用以此吸引苦主投資，騙徒掌握不少人想投資獲利的心態，講一堆似是而非的說話，以一些真實的理論，例如區域鏈技術、礦機挖礦原理等，滲入虛假說明，誘使苦主投資買入一些無謂的產品，最終損手。

他認為政府應更嚴謹規管虛擬貨幣、交易平台及另類投資。雖然研究監管虛擬貨幣需要時間，但可考慮仿傚美國將虛擬貨幣定性為商品，以商品條例作規管。又例如，虛擬貨幣涉及錢包或交易平台，可否要進行交易平台需取牌照。政府亦可考慮要求推銷加密貨幣時必須披露風險、成本、收費等詳細資訊。