【西九奪命車禍】車Cam片曝光　貨車死火司機自設路障　城巴直撼

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車禍發生前，貨車司機打開車尾板及落貨。（影片截圖）
今日（4日）約10時半，西九龍公路近西隧口位置發生奪命車禍，一輛城巴在左二線與一輛貨車相撞，造成兩車的司機死亡。意外前的車Cam片段曝光，顯示貨車停在左二線，司機打開尾板落貨，地上放置膠桶及貨物，片段時間顯示約9分鐘後，涉事城巴在後方行駛，沒有減慢車速，直撞貨車。
現場消息指，當時貨車因壞車停在左二線，並已召喚拖車，貨車司機下車落貨，其太太留在車內，貨車司機打開尾板落貨時，城巴疑收掣不及直撞上去，其尾板如刀般劏開城巴車頭，本來在貨車斗內的貨車司機被撞跌，城巴撞車後餘勢未了，將貨車司機捲入車底，城巴司機亦捲入車底，當場死亡，其雙腳斷開。貨車司機送院後證實死亡。
撞車一刻曝光，顯示城巴疑無收掣後撞向貨車車尾。（影片截圖）
涉事城巴路線為967號線
西九龍交通部調查及支援組黃世君總督察表示，涉事城巴為967號線，初步調查後相信城巴未能剎掣，惟當時城巴司機的身體狀況仍須調查。死者姓蘇59歲，入職17年，今早約7時06分開始工作。巴士上載有10女5男，全部輕傷，而貨車上的女子亦輕傷，傷者分別送往廣華及伊利沙伯醫院。貨車司機壞車後，曾於貨車尾擺放物品作警示。
城巴發言人表示，意外事發於早上10時半，涉事巴士線為城巴967線，事發地點為三號幹線近佐敦支路。貸車隸屬於華旭物流有限公司，負責人表示暫時不透露跟進詳情。
涉事城巴車頭嚴重損毀。（蔡正邦攝）
貨車司機打開車尾板落貨。（蔡正邦攝）