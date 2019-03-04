【西九奪命車禍】車Cam片曝光　貨車死火司機自設路障　城巴直撼

車禍發生前，貨車司機打開車尾板及落貨。（影片截圖）

今日（4日）約10時半，西九龍公路近西隧口位置發生奪命車禍，一輛城巴在左二線與一輛貨車相撞，造成兩車的司機死亡。意外前的車Cam片段曝光，顯示貨車停在左二線，司機打開尾板落貨，地上放置膠桶及貨物，片段時間顯示約9分鐘後，涉事城巴在後方行駛，沒有減慢車速，直撞貨車。

現場消息指，當時貨車因壞車停在左二線，並已召喚拖車，貨車司機下車落貨，其太太留在車內，貨車司機打開尾板落貨時，城巴疑收掣不及直撞上去，其尾板如刀般劏開城巴車頭，本來在貨車斗內的貨車司機被撞跌，城巴撞車後餘勢未了，將貨車司機捲入車底，城巴司機亦捲入車底，當場死亡，其雙腳斷開。貨車司機送院後證實死亡。