【西九奪命車禍】車禍奪去顧家好爸爸　蘇國偉家屬盼各界捐款支持

59歲城巴車長蘇國偉顧家勤力，是別人眼中的好爸爸、好丈夫，惟一場車禍令其與妻兒陰陽永隔。蘇家頓失經濟支柱，蘇太除為丈夫離世痛心，亦為日後茫茫前路憂心不已。

「爸爸走咗，我哋頭家點算好？」蘇太與丈夫育有三名年幼子女，長女及二子正就讀小學，而年僅四歲的幼子則有語言障礙。蘇太直言生活拮据，女兒即使感冒亦未有看醫生，僅服用自行配購的感冒藥。丈夫為家中經濟支柱，雖每日工作十多小時，惟顧家的蘇仍會於休息時間致電回家與子女閒聊，對子女十分關愛，而長女亦乖巧懂事，早前更考獲全級第一名，蘇家一家於校內留影，未料竟成為最後的合照。

現時丈夫離世，所有的重擔頓落在蘇太身上，既要為前路憂心，又要照顧痛失父親的子女，亦不敢告知身在老人院、全身癱瘓的八旬蘇母，蘇太直言猶如墮入黑暗。有見及此，香港職業傷病聯盟於家屬同意下在「01心意」平台為蘇家開設籌款項目，而所得的捐款將悉數交予死者遺孀蘇太作丈夫蘇國偉殮葬及家庭日後生活用途。

立即捐款：https://heart.hk01.com/zh/project/10107

蘇國偉為人顧家，十分愛錫家人。（圖片由家屬提供）

巴士車頭嚴重損毀。（資料圖片）