【P牌仔反車】向父借車　偕兩友大帽山遊車河　失控撞壆反肚冒煙

其中一名傷者由救護車送院。(陳永武攝) 昨日(3月5日)深夜11時許，一輛掛有P牌私家車，沿大帽山荃錦公路往八鄉方向行駛，途至近蟾蜍石一個右彎時，突然失控越過對面行車線，再撼向通往扶輪山徑樓梯入口位置石壆，繼而反肚四輪朝天，同時冒煙。車上3名男子一度被困，消防接報到場將3人救出，分由兩輛救護車送往仁濟醫院治理。據悉，司機為一名年輕男子，借用父親的私家車，載同兩名友人遊車河，期間發生意外。 警方正調查車禍原因。受事件影響，荃錦公路來回交通一度受阻。警方指，涉事司機姓葉(22歲)，頭部受傷；兩名姓黃(23歲)及姓李(24歲)男乘客，則分別手及腹受傷。

根據車牌登記資料，涉事私家車由志強科技發展公司持有，於2003年出廠，首次登記車價約十萬元。

P牌司機限制多 遇交通意外有機會停牌

新牌司機於獲發正式駕駛執照前，需先使用暫准駕駛執照一年（俗稱P牌），司機需在車頭及車尾的當眼位置展示「P」字牌，旨在方便辦認及執法，同時亦能提醒其他駕駛者小心和忍讓新牌司機。司機須遵守P牌限制，如不得以每小時 70 公里的車速駕駛車輛、在設有三條或以上行車線的快速公路上，不得駕駛車輛行駛最右線。

若P牌司機觸犯嚴重道路交通罪行，在法庭完成審理程序前都不能駕駛。被法庭定罪後，其暫准駕駛執照將被取消。如果想獲取正式駕駛執照，必須先重考駕駛考試，並再次完成新的 12 個月的暫准駕駛期。