【教師校園墮樓】疑工作壓力爆煲　天水圍李東海小學女教師墮斃

疑工作壓力爆煲，女教師校內墮樓亡！周三（6日）早上約7時半，天水圍東華三院李東海小學一名年約40歲姓林女教師，於校園六樓直墮地面，當場死亡，伏屍有蓋操場外。林的親友到場了解時傷心欲絕，胞弟向記者表示，其姊生前曾斥校長有很多無理要求，疑因工作壓力爆煲，走上絕路。據悉，女事主任教超過十年，她為圖書科長。

天水圍李東海小學一名女教師於校內墮斃，女事主的弟弟到場了解，他指姊姊為校內老師，生前疑受工作壓力影響。（梁銘康攝）

（梁銘康攝）

天水圍女教師校內墮樓亡

今早（6日）返學時間約7時半，40餘歲姓林女教師由天水圍東華三院李東海小學6樓墮下，女事主直墮有蓋操場外，證實當場死亡。據了解，林任教超過十年，為校內圖書科長。

胞弟：校長有很多無理要求

其後，女事主的胞弟及其他親友到場了解，眾人相擁而哭。胞弟指姊姊為校內老師，生前疑受工作壓力影響，並指校長有很多無理要求，有女親友表示：「（女事主）同學校關係唔係咁好！」事發後，校方為免引起學生及教職員不安情緒，遂用壁報板圍封事主伏屍位置。警方未有在現場檢獲遺書，初步調查顯示事件沒有可疑，懷疑她從上址一走廊墮下，死因有待驗屍確定。

危機處理小組、臨床心理學家​到校

至早上小息時間，校方透過中央廣播系統宣佈，所有同學小息需要留在課室內，並指示老師安排有需要同學到洗手間。事後，東華三院已派出危機處理小組到場，初步指事件對師生「衝擊幾大」。另外，相關部門已派出臨床心理學家，將先協助死者任教的學生，並為教職員提供協助，而校長情緒亦有受影響。