【落馬洲奪命車禍】貨車撞死清潔工不顧而去　警追查數月拘司機

去年9月28日，一名落馬洲管制站的清潔女工遭貨車輾斃，貨車司機不顧而駛往內地方向。事隔大半年，警方於1月8日拘捕涉案司機，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡、發生交通意外後沒有停車，及發生交通意外後沒有報案。

2018年9月28日，食環署外判女清潔工莫始女（67歲），在新深路北上貨車等候區工作時，遭一輛掛中港車牌的中型貨車撞倒，貨車輾過莫女身體及頭部，她當場斃命。涉事貨車司機未有停車，更駛往內地方向逃去。意外發生後，警方啟動中港協作機制，通報內地公安廳，追查涉案車輛下落。

至三個多月後，今年1月8日警方拘捕一名55歲姓張本地男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、發生交通意外後沒有停車及發生交通意外後沒有報案。該司機已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。



清潔女工遭貨車撞斃。（資料圖片／蔡正邦攝）

死者女兒撰窯親筆信全文。（工業傷亡權益會 facebook） 死者女兒曾撰公開信：這個城市需要真相 面對肇事司機逍遙法外，莫婦女兒曾撰寫一封公開信，題為「我想看清楚」以表達對母親的思念及希望釐清真相。她以盲人摸象的故事，比喻社會腐敗，「當我睜開眼，發現自己與媽媽一同置身於危險的道路，一同置身於這個推卸責任的社會，我想退後一步看清楚全貌，看清楚大象。」信中提及希望釐清真相，不要欺瞞，「這個城市需要的或者就是真相及和諧，但當每人亦只顧欺瞞，不坦誠相對，何以達致和諧？」