【新巴車長遇襲】15號上山頂新巴　車長遭乘客毆打　眼腫無法張開

新巴車長遇襲。今日（7日）下午4時許，一輛15號線新巴於中環民光街對開，巴士車長遭一名乘客拳打，導致眼部、面部及胸口受傷。救護員接報到場，將車長送往瑪麗醫院治理。案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，警方正調查原因。

姓金新巴車長眼下及面部有抓痕。（黃廸雯攝）

遇襲車長62歲姓金，擔任巴士車長逾30年，新巴創辦時已加入，駕駛15號線6年。他左眼紅腫無法張開，右眼眼袋位置、面部及右手被抓傷，胸口亦受傷，在瑪麗醫院求醫。

金車長憶述，事發時駕駛15號線新巴，準備由中環民光街往山頂，在站頭上客期間，一名身形粗壯男子與兩名友人上車，並查詢「係咪去山頂」，金車長回應：「係。」對方再追問：「係咪去灣仔道？」金則無回應，對方再有查詢，他因其餘乘客正在上車而無回應。對方氣忿出拳打他，並將他抓傷，施襲後遭友人拉下車離開，金車長隨即報警。

金稱，任職車長多年「乜都見過」，過往亦曾遭襲擊，並指「依家啲人好暴戾！」

金車長右手亦有抓痕。（黃廸雯攝）

15號線新巴車長遇襲。（黃廸雯攝）