【亡命褪車】九巴行錯路　新田公路瘋狂倒車　女車長：我睇過安全

巴士交通安全近日備受關注，網上流傳一段影片，一名女巴士車長疑於新界環迴公路近新田交匯處一個路口，疑因車長「不熟路」錯誤靠右轉入新田公路，並於發現「行錯路」後原地倒車回到上一個路口。當時巴士上的乘客大驚，有男乘客直指「叫司機唔好褪(倒車)！高速嚟㗎呢度！去到上水再兜番嚟啦！」乘客並走到下層勸說車長，惟車長並未接受，堅持完成倒車重回行車路線。

經常做後備車長

據悉有關影片拍攝於昨(6日)天早上9時許，有關276B巴士正沿新界環迴公路，前往新田交匯處。據片段顯示，當時車長疑因錯過靠左駛往新田方向的路口，駛入了新田公路往上水方向的左行車線，車長發現「行錯路」後決定倒車，該段新田公路法定限速為時速100公里，有巴士乘客不滿車長於高速公路上倒車，離開坐位到下層勸說車長繞道上水再重回行車路線，但該名女車長堅持倒車，指「兜番黎又危險，又有人會鬧我。你放心啦！我睇過晒安全先做」。

她又說：「麻煩你哋(們)唔好影響我」並透露自己經常作為後備車長，要行駛不同路線造成混亂。巴士倒車超過3分鐘，其間多次被駛經車輛響號示警。巴士最後褪回新界環迴公路分岔路口，左轉往新田方向繼續行駛。

涉事的新界環迴公路分岔路口。（余睿菁攝）

《香港01》向九巴公司查詢事件，獲九巴回覆指該輛276B線巴士當時正往彩園方向行駛，其間沒有按原定路線，於新田交匯處出口前往新田運輸交匯處巴士站。九巴公司指現已跟進調查並嚴肅處理，將對涉事車長採取紀律處分。發言人指，九巴公司有提供指引予車長，必須重視行車安全，顧及乘客及所有道路使用者的安全，行車期間遇到突發情況，應在安全情況下通知公司，以提供適切的協助。

「在高速公路上倒車十分危險，車長可能是情急之下作出了錯誤判斷。」汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰指，巴士公司對車長遇上在公路上駛入錯誤路線時應如何處理並無明確指引。他建議車長應停車打出死火燈，並透過電台通知公司外勤督察協助，必要時更應報警救助。黎先生指，一般新入職車長需經3至6個月暫掛崗位時期，熟悉所屬廠區的巴士路線後，轉為後備車長工作6至8個月。期間，後備車長所駕駛的路線由巴士公司指派，行走路線並不固定，常有車長透過工會向公司反映希望延長訓練時間，以熟悉巴士路線。