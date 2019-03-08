【大圍車房命案】三人獲釋　良心老闆唔請人等伙記回來：公義決定

去年11月，大圍成運路一宗車房GT-R遭刑毀案，演變成命案，三名男子為追捕毀車男何善恆，一同將其制服在地，但何「透唔到氣」最後送院後不治。三名追賊男陳穗豪、陳宗達及鄭智斌，捉賊變被控誤殺。被還柙近四個月，今早控方取得死者的驗屍報告後，決定對三人撤控，當庭釋放。 29歲的鄭智斌，當時在鄰舖車房工作，聽到追逐聲協助制服疑人。鄭智斌惹官非後，他僱主Tim一直有作出支援。這幾個月來，老闆Tim堅持不請新員工代替鄭，要等他獲釋回來。失去自由，鄭智斌還擔心車房人手不夠，叫老闆快快請人取代自己，好老闆不離不棄，拒絕請人，工作太多，他自己落手落腳補位，「一路都留咗位俾佢（鄭智斌）」，等待鄭隨時返車房開工。Tim認為，控方撤控是公義的決定。

車房老闆Tim得知控方決定撤消誤殺罪，其員工鄭智斌得以無罪釋放後，表示歡迎及高興。鄭智斌今早已致電向他報喜訊。Tim向香港01記者表示，過去多個月來，一直受此案困擾，落口供後，為了避嫌，也不敢與鄭智斌，以及鄰舖東主陳穗豪及陳宗達聯絡。

車房老闆Tim：撤控是公義決定​

Tim坦言，控方撤控是公義的決定，「如果佢哋真係有打人，打到死，佢地應該（入獄）嘅。」但Tim當時身處現場，目睹整個過程及報警求助，直言三人只是捉賊，而且報案時警員更指「如果有人掙扎，搵多幾個人撳住佢」，所以其員工鄭智斌才見義勇為協助陳宗達和陳穗豪制服疑人。

警到場時疑人仍未死亡

「我伙記（鄭智斌）真係不幸，架車又唔係佢嘅，件事又唔關佢事，只不過係幫手，如果一個幫手嘅人要負上誤殺，係唔公平。」Tim表示，不知驗屍報告內容如何，但指當時三人制服疑人及警察到場時，疑人仍未死亡。

我伙記（鄭智斌）真係不幸，架車又唔係佢嘅，件事又唔關佢事，只不過係幫手，如果一個幫手嘅人要負上誤殺，係唔公平。 車房老闆Tim

被捕員工 憂人手不足叫老闆請人

Tim表示，鄭智斌被拘留時，仍擔心車房無人幫手，並叫Tim盡快請人頂替自己的位置。好老闆Tim拒絕請人，過去多個月，自己「頂硬上」，落手落腳在車房工作，並指「一路都留咗位俾佢，我唔會再請人，等佢出嚟返工啦。有情有義嘅呢個世界。」

「一直當佢係兄弟」

Tim表示，鄭智斌性格內向，但誠實可靠，「一直當佢係仔，係兄弟。」鄰舖車房的陳宗達及陳穗豪今日也獲釋，Tim表示高興，並已透過短訊恭喜二人。Tim表示，現階段希望鄭智斌先陪伴家人及慶祝，休息充足之後才重返車房工作。