【外遊意外】港人遊埃及紅海勇救遇溺者　游回岸昏迷身亡

一名港人偕妻子於上月底參加永安旅遊一個埃及十天團，行程進入第八天時，旅行團在洪加達參加乘船遊紅海，眾團員在小島遊玩，其間海上有人遇溺求救，該名40歲港人見義勇為，與當地人前往救援，最終遇溺者獲救，惟事主游回沙灘時，在近岸位置昏迷不醒，送院搶救後證實不治。隨團領隊逗留當地陪同死者家屬處理後事。入境處已即時聯絡當事人家屬，並提供適切意見及可行協助。

永安旅遊證實一名40歲男團友於周二（5日）在紅海不幸遇溺身亡。該旅行團為埃及十天團，於2月26日出發，共24名團友，當中包括涉事40歲男團友及其妻子。事發於當地時間本周二上午11時 （即本港時間下午約5時），旅行團在洪加達參加乘船遊紅海的活動，團員正在一個小島上遊玩。

男團友游返沙灘時陷昏迷

永安表示，據悉當時天氣良好、海面平靜，其間海上有人遇溺求救。該名男團友與一眾當地人員立即前往協助，救起遇溺者。不過，男團友在游返沙灘途中，在近岸處被發現昏迷，被救起後由島上的救援人員即時搶救，緊急醫療救護隊伍接報後，利用快艇將他送返市區醫院並繼續搶救，惟返魂乏術，證實不治。

永安﹕隨團領隊逗留當地陪同遇事者家屬

事發後，永安旅遊已即時安排當地負責人員提供支援及協助，並已將事件通報香港旅遊業議會和香港入境處，同時亦與保險公司緊密聯繫，已協助安排遇事者家屬前往當地處理後事，而隨團領隊亦一直逗留當地陪同協助。永安旅遊對意外中的遇事者深表哀悼，亦對其家屬致以深切慰問，涉事男團友已購買旅遊保險，公司會全力協助跟進各項支援和賠償程序，並竭力提供一切所需的協助。

入境處指出，就一名港人在埃及遇溺身亡一事，入境處已透過外交部駐港特派員公署（公署）及中國駐阿拉伯埃及共和國大使館（大使館）了解情況。入境處已即時聯絡當事人家屬，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件並按家屬的意願提供可行協助。

入境處續指，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話是（852）1868。