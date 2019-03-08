【亡命褪車】交通部調查九巴公路倒車　女車長涉危駕被捕

新田公路日前上演驚險一幕，一輛276B路線九巴疑行錯路，公然倒車返回上一個路口，片段在網上流傳，據了解，駕車車長為九巴職工總會前理事長、退休後重回九巴工作的朱小虹。新界北總區交通部特別調查隊人員經深入調查後，今日（8日）在上水區以涉嫌危險駕駛拘捕該名65歲姓朱女車長。 此外，警方亦調查上月9日在新田公路交匯處發生的一宗九巴交通意外，當時一輛九巴撞欄及燈柱再剷入草地，車長及兩名乘客受傷，案中九巴一名51歲姓司徒女車長亦涉危駕被捕。

姓朱女車長在新田公路倒車。(資料圖片)

該影片拍攝於前日（6日）上午9時許，276B路線九巴沿新田公路往上水方向而行，駛至新田公路交匯處時，車長發現「行錯路」後決定倒車。巴士乘客感不滿，勸說車長繞道上水再重回行車路線，但該名女車長堅持倒車，指「兜番黎又危險，又有人會鬧我。你放心啦！我睇過晒安全先做。」又說：「麻煩你哋(們)唔好影響我。」巴士最後褪回新界環迴公路分岔路口，左轉往新田方向繼續行駛。

新界北總區交通部特別調查隊人員經深入調查後，今日（8日）在上水區拘捕該名65歲姓朱女巴士司機，涉嫌危險駕駛。事件中無人受傷及無財物損毀。據了解，被捕姓朱女車長為九巴職工總會前理事長朱小虹，早前已退休，後來重回九巴工作（俗稱「R車長」），擔當後備車長一職，每日駕駛不同路線。她通常獲分配276A、276B及B1路線等。

2月9日，九巴撞欄及燈柱後剷入草地，51歲女車長及兩乘客受傷。(資料圖片)

此外，上月9日上午9時許，新田公路往元朗近落馬洲迴旋處，一輛276B線九巴失事撞向燈柱及龍門架，再而剷上路邊草地，撞毀約15米的鐵欄。巴士的車頭損毀，擋風玻璃破裂。九巴撞鐵欄後剷上草地，鐵欄直插入九巴內，巴士車身遭劏開。九巴5１歲姓司徒女司機、兩名分別49歲及82歲的男乘客腳部受輕傷，由救護車送院治理。

新界北總區交通部特別調查隊人員經調查後，亦於今日（8日）在上水區以涉嫌危險駕駛拘捕51歲姓司徒女車長。兩名被捕人士現正被扣留調查。

新界北總區交通部會繼續打擊涉及公共服務車輛的違規行為。除執法外，人員亦會向區內公共服務車輛負責人提供駕駛安全講座及不時派員觀察公共服務車輛司機的駕駛行為，如有需要將採取適當的執法行動。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。