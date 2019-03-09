【東亞冧機】東亞銀行稱網絡不穩定　17間分行櫃位服務一度暫停

今早東亞銀行在網頁發出通知，指由於網絡不穩定，部份分行未能提供櫃位服務。

東亞銀行17間分行受影響

今早（9日），東亞銀行於網站發通告指，由於網絡不穩定，部份分行未能提供櫃位服務。客户如需進行銀行交易，可使用網上或手機銀行服務，以及自動櫃員機服務。據了解，事件中約20間分行受影響。至於東亞銀行的客戶熱線未惑接通。

東亞銀行發言人表示，事件中共有17間分行受影響，包括金鐘、石塘咀、香港仔、堅道、旺角、旺角北、油麻地 、黃埔、窩打老道、灣仔會展中心 、元朗形點、粉嶺、荷李活廣場、德福、又一城、新都城中心及東港城。至於，客户如需進行銀行交易，可使用本行之網上或手機銀行服務，以及自動櫃員機服務。

圓方分行一部電腦受影響 排隊時間比平時長

記者到東亞銀行於圓方的分行視察，分行內只有數名客戶，未見人龍。櫃位仍可提供服務，惟職員表示櫃位本來有兩部電腦可提供服務，但今日一部電腦系統故障，另一部則正常運作。職員指要客戶比平時花多少許時間排隊。

2016年曾「冧機」 12分行受影響

2016年5月東亞銀行同樣發生分行櫃枱及櫃員機服務，當日下午2時未能提供服務，直至3時前才回復正常。當時東亞全港89間分行之中，共有12間受事件影響，包括觀塘、般含道、皇后大道中、創紀之城五期、金鐘、荷里活廣場、東亞銀行港灣中心、炮仗街、香港浸會大學、信德中心、上環及麗港城。