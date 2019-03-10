【教師墮樓】教師兩投訴總部未跟進　主席王賢誌平亂：落區問老師

周三(6日)，天水圍東華三院李東海小學一名女教師於校內墮樓亡，事件發生後，家人一度控訴校長羅婉儀向死者林老師施壓。有知情人士稱，校內曾有教職員兩度向東華總部投訴羅校長，校長恐嚇全體老師叫大家不要再投訴，惟當時東華總部只要求她提交文件解釋，知情人士認為東華未有認真處理投訴。就東華總部收到投訴後只要求校長書面解釋，東華三院主席王賢誌表示，現階段仍是由社工安撫師生情緒，未有對職員進行詢問。

死者家屬事發後到學校認屍，情緒悲傷。（資料圖片）

王賢誌：會親口詢問老師​

王賢誌稱，林老師家屬會於學校進行拜祭，有部份教職員亦會出席，他會到學校與家屬及老師見面，到時親口詢問。

王賢誌透露，李東海小學校董會將於下周一召開特別會議，通過成立獨立調查委員會名單，委員會由不同界別的人士成立，包括法律界、醫生等。委員會內除了有一名辦學機構代表外，其餘人士與東華沒有關係。

成立委員會逐一與職員面談

王賢誌稱，由於事件嚴重，不單對東華三院的聲譽有影響，亦帶出了本港的教育制度問題，希望可以進行就事件進行調查。委員會成立後會逐一與所有職員面談，了解事件。

教職員兩度向總部投訴

據了解，過去該校職員曾兩度向東華總部投訴校長羅婉儀，約於 2015年6月及2018年6月，但當時東華只要求校長提交文件解釋，未有深入調查事件，有知情人士認為，若東華及早認真處理，或可避免是次悲劇發生。王賢誌周日（10日）會到學校與家屬及職員見面，親自了解事件。