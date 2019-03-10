【O記搗賭檔】機舖調高釣魚機難度　賭客日輸萬元　黑幫月賺千萬

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）派臥底滲入新界北及西九龍的持牌遊戲機中心，發現被黑社會利用為非法賭檔。黑社會聘用持「行街紙」的非華裔人士作「兌分仔」，在機舖賣積分及兌換現金，從中抽佣百分之10至20。兌分仔亦會兜售毒品，並誘使熟客到集團經營的樓上非法機舖繼續賭博，更經營毒品飯堂，雙重牟利。機舖更會安排技術人員間中將釣魚機難度提高，令客人輸錢，有人一日輸萬元。 警方一連兩日展開拘捕行動，拘逾200多人，包括非華裔主腦及骨幹成員，突擊搜查12間持牌機舖、26個非法賭檔。若以每一個機舖每月營利達50萬至100萬元計劃，集團每月賺逾千萬元。

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）於去年展開「博勇行動」臥底反黑行動。（黃廸雯攝）

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）於去年展開「博勇行動」臥底反黑行動，以打擊活躍於西九龍、新界北的三合會社團，涉於區內經營非法賭檔及販賣毒品。警方派出多名臥底探員，喬裝顧客滲入多間遊戲機中心進行調查及搜證。

聘非華裔人士「兌分仔」賣積分兌彩金 爭生意惹鬥爭

經深入調查後，警方發現黑社會集團僱用非華裔及本地人士工作。非華裔人士以持「行街紙」人士為主，因為大部分在港不可以正常工作，容易被不法份子利用。集團與持牌遊戲機中心合作，讓受僱人士在場內做「兌分仔」，他們有數千元底薪。兌分仔被安排向客人賣積分，再將已贏取積分兌換彩金，兌分仔亦會從中抽佣，獲取百分之10至20的利潤。因為利潤可觀，導致不同派別的非華裔人士因利益瓜葛而引發暴力事件。

提供免費毒品招徠客人

警方續指，兌分仔亦在機舖內向熟客兜售毒品，而遊戲機中心在營業時間結束後，會假裝大閘關上，但客人可以繼續賭博。兌分仔亦會介紹熟客往集團經營的上樓的非法賭博場所繼續賭博及提供免費毒品在場吸食。兌分仔每晚工作完成後，會將積分卡及利潤交還集團主腦，主腦會將部分利益會拆帳予遊戲機中心負責人。集團成員經馬會、找換店清洗黑錢。

技術人員調較釣魚機難度 令客人輸錢

警方相信，遊戲機中心持牌人、代持牌人、職員皆知道此情況，已違反遊戲機中心牌照條例。由於利潤豐厚，部分職員亦會參與買賣積分。警方亦相信機舖會安排技術人員會調較釣魚機設定及難度，令客人難贏錢。有客人一晚損失一萬元。警方估計每間每月營利50萬至100萬元。至於樓上無牌遊戲機中心，大多面積為200至300呎，設有2至4部釣魚機，提供免費冰毒，由於無營業時間限制，且營業成本低，吸引了不少客人。

警方檢獲大批證物。（黃廸雯攝）

警拘267人 包括主腦、骨幹成員

警方深入調查後，鎖定集團非法賭博及販毒目標人物。O記聯同毒品調查科、商罪科、網罪科，三個總區刑事單位人員，包括西九龍、東九龍、新界北，以及機動部隊及人境處，動員700多人，由昨晚（9日）起進行一連串拘捕行動，突擊搜查44個地點，包括12個持牌遊戲機中心、26個非法賭檔、毒品包裝及分銷中心，處理犯罪得益的場所。行動中，警方共拘捕267人，分別211男56女，年齡介乎16至76歲。其中，80名被捕人士為非華裔人士，分別72男8女，來自尼泊爾、巴勒斯坦、印度、孟加拉、菲律賓、越南、印尼、葡萄牙、埃及，當中18人持行街紙，7人持雙程證。

主腦為非華裔人士

集團主腦受核心成員均是非華裔人士，主腦是持香港身份證的非華裔人士。被捕人士中，包括兌分仔、遊戲機中心持牌人、代理持牌人、毒品拆家及賭客，部分人有三合會背景。被捕人士涉及300多項罪行，主要是「管理賭博埸所」、「在賭博埸所內賭博」、「販毒」、「串謀販毒」、「自稱三合會成員」、「邀請他人成為三合會成員」。

行動中，警方檢獲逾440台賭博類型遊戲機，包括釣魚機、老虎機、輪盤，另檢獲23部積分增值機、584張積分卡、紀錄兌分數簿、90萬元現金，以及15萬元毒品，包括冰毒、可卡因、大麻花、大麻精，亦有電子磅、包裝及吸食工具等證物。被捕人士被扣查，稍後有更多人被捕。

機舖成員防備心高

警方指出，整個行動的挑戰在於涉案遊戲機中心成員防備心高，不會輕易向陌生人兌分及兜售毒品，亦會透過中間人傳遞派送以掩飾刑責。而機舖內的兌分仔不時轉換，增加搜證難度。至於樓上無牌機舖的保安森嚴，有鐵閘及多過一道鐵門或木門，要有熟客介紹才可入場，場內拆家也只出售毒品予熟客。警方在突擊搜查行動中，部分賭檔需要要強行破門才可入內，增加行動難度。

警方強調，打擊黑社會行動是警務處處長的首要行動項目中的重要打擊項目之一。警方相信已成功瓦解一個由三合會操控的非法賭搏及毒品銷售集團，成功堵截社團的重要的收入來源，亦已即時停止其運作。警方會繼續以情報主導打擊黑社會犯罪活動。警方相信涉案遊戲機中心負責人已違牌照訂明的條件內容，日後會向當局申請撤銷牌照及拒絕續牌照。