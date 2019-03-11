【奪命車禍】吐露港公路貨車凌晨四時撞33歲女　捲車底當場死亡

凌晨4時左右，大埔吐露港公路發生致命交通意外。一名56歲男子駕駛一輛輕型貨車沿吐露港公路往上水方向行駛，途至近吐露港花園大埔鐵路碼頭對開時，據報突然撞及一名女子，該名33歲女子被困車底。

消防到場將女事主救出，惟經救護員檢查後證實當場不治。該名輕型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。警方正調查車禍成因，包括涉事女子為何在高速公路上出現。

有駕駛人士目撃女死者意外前在公路上行路左搖右擺，詎料終釀悲劇。（陳永武攝）

目擊者：意外前見女子行路左搖右擺

現場消息稱，事發前，有駕駛人士發現一名女子，在吐露港公路往上水方向的高速公路行車道上徘徊，險象環生，於是報警。警員接報後驅車前往現場兜截，惟仍未到場已接獲車禍的報告。有目撃者表示，凌晨3時40分左右看到該名女子沿快線路肩行走，行路時左搖右擺「感覺佢應該飲醉酒或其他」，不過最終釀成悲劇，他也感到內心不安。

車禍現場為四線行車，涉事為一輛運菜貨車，據報貨車沿二線行駛，突然撞向該名女子，貨車司機急煞，惟仍將女子捲入車底，前輪輾過其身軀，並拖行約30米始停下。救援人員到場時，發現該名年約30餘歲的女子，身體已血肉模糊，明顯死亡。警員在距離貨車的30米後，發現一隻白色波鞋、附近亦檢獲一支筆、一個手袋及一撮金色頭髮，相信屬死者所有。警方正調查死者身份及事件起因。涉事貨車司機隨後登上警車助查。