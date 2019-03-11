【教師墮樓】墮樓前赴東華見小學部一哥　舊生﹕投訴機制衰過無

天水圍東華三院李東海小學林老師校內墮斃，疑涉及校長羅婉儀向教職員施壓。羅校長由悲劇發生開始隱身至今，甚至連東華三院主席也無法聯絡，引起不滿之餘也有欠交代。有舊生直斥校長做法「過份」，更擔心對方在風頭過後當無事發生繼續上班。翻查東華三院網頁，教育科小學部學務主任列為懸空，惟發言人稱僅因網頁未更新，事實上有一名周姓學務主任。

墮樓身亡的圖書館主任林老師。

舊生批評羅校長不應避見公眾

東華三院李東海小學林老師墮斃悲劇至今踏入第6日，被視為始作俑者的校長羅婉儀一直未有露面。董事局無法聯絡羅了解事件外，也引起公眾不滿。舊生陳小姐（化名）當年體驗林老師的慈愛，對她的死既傷心又憤怒，直斥羅校長避見公眾的做法「好過份！」，形容她「冷血」，寄望東華三院為林老師討回公道。

有指林老師尋死前一天曾親赴東華三院總部投訴，惟教育科學務總主任吳奇壎身在外地而未能接見，陳小姐批評「東華三院投訴機制直頭衰過無！我覺得最後一條稻草就係呢個機制！」香港01查看東華三院網頁，發現東華三院教育科小學部學務主任列為「懸空」，若更高層的吳奇壎不在港或無暇接待，教職員則有冤無路訴。惟發言人稱僅因網頁未更新，事實上有一名周姓學務主任。