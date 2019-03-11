【教師墮樓】獨立調查委員會五人名單曝光　東華主席與校長通電話

不幸發生教師墮樓事件的天水圍東華三院李東海小學，法團校董會通過成立獨立調查委員會調查林老師校園墮樓牽起的種種問題。獨立調查委員會由五名來自不同界別的專業人士組成，召集人為前教育局元朗區總學校發展主任黎同濟。東華主席王賢誌表示事隔6日終與該校校長羅婉儀簡短通話，對方表示會否現身交代事件還需「詳細考慮」。

黎同濟。(義務工作發展局圖片) 李東海小學圖書館主任林老師墮樓身亡，事件引起公眾質疑、教職員憤慨，懷疑林老師生前承受長年累月的壓力而輕生。東華三院李東海小學法團校董會，今日傍晚在特別校董會會議中，通過成立獨立調查委會員徹查事件，邀請五名來自不同界別的專業人士就事件及當中涉及的問題，展開深入了解及檢視，找出問題癥結，並建議跟進的措施及方案。 為確保委員會的公信力及公正性，成員來自不同界別，包括召集人前教育局元朗區總學校發展主任黎同濟、退休中學校長郭永強、香港大學社會工作及社會行政學系副教授曾潔雯、執業律師楊世文及包玉星基金教授（精神醫學）陳友凱。而列席者為黄乾亨黄英豪律師事務所法律顧問及東華三院執行總監蘇祐安。 其中，擔任委員會召集人的黎同濟，於2009年退休前，為時任教育統籌局元朗區總學校發展主任，亦曾任教育人員專業操守議會秘書。退休後，黎則參與義務工作。

調查報告將呈交校董會審議

東華三院李東海小學法團校董會在新聞稿中，承諾會保護提供意見人士的私隱，讓大家可以在沒有壓力的環境下，無顧慮地向委員會或東華三院提供意見。李東海小學法團校董會相信委員會將會廣泛蒐集資料，而委員會會在調查完成後，把調查報告呈交東華三院李東海小學法團校董會審議，然後盡快公佈。

主席引述李東海小學校長：現身交代事件要詳細考慮

東華三院董事局主席王賢誌在facebook表示，周一（11日）與羅婉儀校長簡短地通了一次電話，問到是否應該出來交代事件, 甚至發聲明解釋，羅回覆指「要詳細考慮才可回覆」而此後再無法與羅聯絡。由於羅校長正式休假，該校兩名副校長不會擔任署任校長，正式人選尚待公佈。

李東海小學圖書館主任林老師事件，校董會成立獨立調查委員會徹查事件。(資料圖片)

獨立調查委員會成員名單及簡介

黎同濟（中）（Agency for Volunteer Service 義務工作發展局fb圖片） 召集人黎同濟 退休前任職教育局元朗區總學校發展主任（2006年至2009年），退休後積極參與義務工作，獲得義務工作發展局「香港義工團2016傑出貢獻獎」。他任內曾於校本管理小姐工作（2004年至2006年），亦曾為教育人員專業操守議會秘書（1999年至2004年）。

郭永強（右）與時任教育局局長孫明揚合照。（政府新聞處圖片） 成員郭永強 1998年起獲委任為迦密聖道中學創校校長，至2017年榮休。郭永強曾任大埔區中學校長會主席，現任大埔區中學校長會顧問、學校課程檢討專責小組成員。現為多個委員會服務，包括大埔區青年網絡活動策劃委員會、大埔區青年活動委員會及大埔區公民教育運動委員會。

曾潔雯是香港大學社會工作及社會行政學系副教授。（香港大學圖片） 成員曾潔雯 曾潔雯為香港大學社會工作及社會行政學系副教授。她是香港心理學會院士及註冊臨床心理學家、香港專業輔導協會院士、註冊社會工作者。她的研究、著作及媒體發表集中於親職教育、特殊教育、兒童及青少年發展，並屢獲本地及海外社會服務研究獎項。她曾任平等機會委員會及福利諮詢委員會、教育委員會委員。現任重要公職包括兒童事務委員會及香港護士管理局委員。她亦是多間非政府機構的顧問。

註冊調解員楊世文律師（右）。（香港律師會網頁圖片） 成員楊世文 執業律師，他是香港國際仲裁中心及律師會認可調解員及家事調解員，曾任香港調解會的名譽司庫及副會長。楊律師亦積極服務教育界，曾是職前培訓小組委員會召集人、教育局多個專業委員會或團體成員，包括教師及校長專業發展委員會、優質教育基金評審及監察專責委員會及家庭與學校合作事宜委員會。他現時亦服務一所官立小學的學校管理委員會。