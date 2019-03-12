【天眼直撃】尖沙咀三唐狗狂噬兩貓再拖行　餐廳職員：唔似流浪狗

今晨（12日）尖沙咀漢口道一大廈後巷位置，有人發現兩隻貓屍伏於上址，及後報警求助。由閉路電視片段可見，三隻未有戴上口罩及狗繩、分別黃色及黑色的唐狗，於後巷狂噬貓隻，更將其拖行，黑狗更曾咬着小貓狂搖，施襲約20秒。最後三隻狗先後離開，剩下貓隻伏屍地面。

愛協到場檢走貓隻。（讀者提供）

餵貓女職員：疑有人故意放狗咬貓

附近餐廳女職員Winnie表示，被咬死的兩流浪貓分別名為「白白」和「無艷」，常徘徊於後巷，平時早上會餵飼牠們，餐廳打烊後，職員不時將剩下食物餵貓，已維持約兩年。Winnie言談間不住飲泣，直言「好傷心」、「好殘忍」，懷疑有人故意於清晨五時許開大廈閘門放狗咬貓，約5時11分點三隻狗「衝入去後巷，帶隻貓出嚟咬。」她指三隻狗「點睇都唔似流浪狗」、「尖沙咀就算夜晚出街都好，唔見有流浪狗」。

現場消息指，並不清楚三隻狗是否有人飼養，愛協人員將會於相關時間留意是否有嫌疑人，但要證明狗主蓄意放狗咬死貓隻較難入罪，貓屍現時會暫由愛協保存，不會進行解剖。