【崩牙駒現況】菲律賓傳媒指被捕後　尹國駒報平安網片流出

人稱「崩牙駒」的澳門黑幫14K大佬尹國駒，被菲律賓商報引述消息，指他昨抵達菲律賓馬尼拉後被拘捕。澳門保安司則表示沒接獲通報。有關消息傳出不久，網上隨即流傳一段尹國駒報平安的自拍影片，片中他面露笑容稱﹕「我係澳門定菲律賓呀？馬交菲律賓呀，看到沒有呀?」

據菲律賓商報報道，昨（12日）晚6時許，尹國駒抵達菲律賓馬尼拉時，在尼諾伊．阿基諾國際機場被國際刑警拘捕，現正被扣留在菲律賓移民局。

尹國駒綽號「崩牙駒」，是澳門商人，被指是澳門黑社會14K的頭目，活躍於澳門回歸前夕。90年代初，他與另一黑幫和安樂（水房）因利益問題而廝殺。至1998年發生多宗暴力案件，三名政府人員遭受槍殺。同年，澳門司法警察司司長白德安座駕遭炸彈炸毀，白德安在9小時後親手拘捕尹國駒。1999年，尹國駒被控參與黑社會、放高利貸、洗黑錢、擁有軍火、非法賭博等罪名，被判監禁15年，他不服上訴，2001年澳門終審，改判監禁13年10個月，至2012年底出獄。

尹國駒出獄後變得低調，至去年他再度活躍，他發表新春賀詞暨工作報告，表明支持一帶一路，在一帶一路沿線區域成立「洪門安保公司」，將集資3,000萬美元成立種子公司，用兩年成立上市公司。至11月，他大排筵席嫁女，於澳門君悅酒店筵開近百席，新老爺是江湖猛人福義興龍頭「富強」。