警方多區打擊毒品　華富邨71歲男子涉販毒被捕

撰文：黎靜珊
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大埔兩名男子涉嫌販毒被捕。（政府新聞處圖片）
大埔警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（13日）晚上約七時在區內多處展開打擊毒品行動，突擊搜查大埔靖遠街一單位，檢獲約15.5克懷疑「冰」毒、一個電子磅及一批毒品包裝工具。單位內一名26歲姓盧本地男子涉嫌販毒被捕。
另外，人員亦在上水蕉徑截查一名目標男子，人員在該名27歲姓張本地男子身上檢獲約19克懷疑氯胺酮及19克懷疑霹靂可卡因。該名男子涉嫌販毒被捕。兩名被捕男子現正被扣留調查。警員行動中檢獲總市值約4萬元毒品。
警方相信，是次行動已成功搗破活躍在大埔及北區的販毒分子。警方強調，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。
華富邨一名71歲男子涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕。（政府新聞處圖片）
西區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日晚上約八時進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反毒品行動，突擊搜查華富邨華建樓一單位。人員在單位內檢獲約21克懷疑「冰」毒、兩個懷疑「冰壺」、一個電子磅及一批毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品市值約1.1萬元。
單位內一名71歲姓陳本地男子涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕，現正被扣留調查。