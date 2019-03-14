警方多區打擊毒品　華富邨71歲男子涉販毒被捕

大埔兩名男子涉嫌販毒被捕。（政府新聞處圖片）

大埔警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（13日）晚上約七時在區內多處展開打擊毒品行動，突擊搜查大埔靖遠街一單位，檢獲約15.5克懷疑「冰」毒、一個電子磅及一批毒品包裝工具。單位內一名26歲姓盧本地男子涉嫌販毒被捕。

另外，人員亦在上水蕉徑截查一名目標男子，人員在該名27歲姓張本地男子身上檢獲約19克懷疑氯胺酮及19克懷疑霹靂可卡因。該名男子涉嫌販毒被捕。兩名被捕男子現正被扣留調查。警員行動中檢獲總市值約4萬元毒品。