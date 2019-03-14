【深水埗劫案】桂林街珠寶行遇劫　獨行槍匪擸走140萬元金飾

深水埗桂林街125號一間金舖遇劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。（梁銘康攝）

周四（14日）早上10時許，深水埗桂林街125號一間金舖遇劫，據知損失一批金飾及金鏈，初步點算失物約140萬元。警方接報到場調查，現場可見職員於店內協助調查。據了解，事發時有職員取出三盤金器，之後賊匪劫去逾兩盤金器，據知被劫去的金器約值140萬元，當中包括多條金鏈、金手鐲及吊墜。警員在肇事現場兜截，案件暫未有人被捕。目擊者朱太表示，賊匪戴着手套、帽子及深色衣物，他當時身上有一個黑色側背袋，而他沒有戴口罩。事發時，朱太見到賊匪急忙地於後巷向欽州街方向逃走。據她所知，賊匪沿後巷向鴨寮街方向逃去無蹤。

深水埗警區刑事總督察莊翹偉指，今早10時半接獲報案，指一名男子單獨進入金舖，拿出一支類似手槍物體聲稱打劫，並要脅兩名職員要跟從他的指示，否則會傷害對方。疑犯隨後指示其中一名職員，在上址飾物櫃拿出三盤金器，包括金頸鏈、金手鏈及一些吊墜。男子隨即將金器放進斜揹袋中，之後離開金舖，向欽州街方向逃走。整個行劫過程大約3至4分鐘，事件中無人受傷。經初步點算，有110多件金器損失，價值超過140萬元。警方表示，事發時金舖沒有客人，賊人進入金舖後，職員已隨即按動警鐘，警方短時間到達。

警方表示，男疑犯年約40至50歲，1.65至1.7米高，瘦身材，案發時戴深色cap帽、白色口罩，穿深色長袖衫褲，背著斜揹袋及講本地話。警方正向金舖了解金器有否識別記認，又從閉路電視了解疑犯逃走方向及方法，會調查是否牽涉更多人策劃案件。

近年本港金舖遇劫案件：

2019年1月10日：元朗青山公路元朗段124號，地下後巷位置一間找換店的防盜警鐘響起。珠寶店的玻璃櫥窗被人擊破，內裡有搜掠痕跡，損失五百萬元飾物。

2018年5月23日：兩名賊人闖入珠寶店撬毀櫥窗，搶走一批珠寶及手錶後逃去。賊人搶走五件首飾，初步估計約值500萬元。

2018年3月26日： 中環威靈頓街16號地下一間珠寶店，三名非華裔賊人持鐵錘扑爆珠寶店櫥窗玻璃，掠走一批珠寶首飾。據了解，賊人合共劫走逾千萬元珠寶。

2018年3月9日：上水新財街1號地下的金舖，疑有賊人潛入作案，觸動警鐘，賊人得手後逃去。店內損失逾10萬元金飾。

2017年9月19日：廣東道30號新港中心地下周生生金舖，三名非華裔賊人闖入店內，利用錘子擊破店鋪右飾櫃玻璃，在缺口伸手搶奪金飾，損失約二千五百萬以上的金飾。