【飄流狗狗】殺狗惹抨擊　漁護解畫：4日觀察不適用非法進口動物

一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船，隨船到港後被漁護署捉走，在網民廣傳下一名泰國狗主正準備來港接回狗狗，惟漁護署昨晚證實狗狗已被人道毀滅，做法引起抨擊。漁護署今晚再補充指，於接收狗隻當晚已以注射藥物方式「人道處理」狗隻，又指今次為特別事件，署方會檢視處理有别於一般非法入口動物的獨特個案時的程序。對於指觀察4日的期限，漁護署稱，只適用於本地的流浪動物。 狗主姊姊Bobo接受香港01訪問指，對署方的補充解釋並不接受，妹妹亦控訴「點解香港咁黑心，咁忍心殺死隻狗」。

萬人聯署要求漁護署交代

涉事狗狗為一隻放養的流浪狗，於3月6日於泰國春武里府的城市林查班（Laem Chabang）疑因走失後，誤登上一艘3月6日晚開往香港的貨船，至3月12日早上貨船抵達香港，其後狗狗被漁護署人員捉走。大批網民於網上轉發消息，希望聯絡狗主救回狗狗，終令於泰國的女狗主知悉事件，聯絡於香港定居的家姊求助，並準備來港接回狗狗，惟昨晚收到牠已被漁護署人道毀滅的消息，傷心不已。事件引起公眾回響，立法會議員炮轟署方做法不能接受，聯同香港動物報發起聯署要求署方交代，至今已有過萬人響應。

漁護署昨晚（13日）回覆查詢時指，署方12日晚上從船公司接收了該頭狗隻後，經獸醫詳細檢查後，沒有發現該狗隻身上有植入晶片，基於狗隻沒有任何健康證明文件或醫療記錄，亦疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高。署方今晚（14日）補充指，基於公眾衞生考慮，為杜絕狂犬病傳入本港的可能性，獸醫於3月12日晚上以注射藥物方式人道處理有關狗隻，又指有關個案是一宗特別事件，本署會檢視處理有别於一般非法入口動物的獨特個案時的程序，以期完善相關處理程序。

發言人又指該狗隻屍體現暫由署方保管，如任何人有該狗隻上貨船前的資料，可與本署聯絡。發言人又解釋漁護署接收的流浪動物會於本署接受不少於4日觀察的安排，只適用於本地的流浪動物，並不適用於非法進口的動物。

狗主姊：不接受解釋

狗主姊姊Bobo接受香港01訪問指，對署方的補充解釋並不接受，又指「狗都有生命，可以留佢驗身，我個妹都打算嚟接番佢（狗狗），就算罰錢都制」，她指妹妹昨晚正打算買機票，預計今日到港，「以為佢話4日限期」，她指妹妹當得知消息後傷心失眠，今日仍表示「點解香港咁黑心，咁忍心殺死隻狗」，惟Bobo指未有打算向漁護署領回狗屍，「唔想畀妹妹見到，費事傷心」。