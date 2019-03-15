【飄流狗狗】三萬人聯署批漁護殺狗　鄺俊宇：國際醜聞

一隻泰國小狗疑因走失誤登貨船，隨船到港後被漁護署捉走，惟漁護署在不足24小時內將狗隻人道毀滅，事件引起公眾迴響。超過3萬人聯署要求漁護署交代，今日向署方提交請願信。立法會議員鄺俊宇指，事件已提升至外交層面，變成一則令國際大都會蒙羞的醜聞，泰國市民對事件感到震憤，相信漁護署是首次面臨國際間壓力。

向漁護署遞交聯署請願信，促請署方完善交代處決小狗事件。(邵沛琳攝) 議員鄺俊宇、泰國華僑、獸醫及多名關注泰國小狗的市民，今（15日）早上到長沙灣政府合署向漁護署遞交聯署請願信，促請署方完善交代處決小狗事件。鄺俊宇指，泰國傳媒廣泛報導小狗飄流到港，處決小狗引起泰國社會公憤，事件已提升至外交層面，署方的處理手法更成為國際醜聞，相信漁護署是首次面臨國際間壓力。 按漁護署現行做法，所有進入漁護署動物管理中心的流浪動物，會於4天後處理或供領養，如動物未被領回，最終會於4天後被人道毀滅。惟今次的泰國狗隻抵達管理中心不足24小時就被人道毀滅，結果觸發3萬人聯盟聲討事件。

鄺俊宇轉述，泰國動物組織Watchdog Thailand認為漁護署處理手法粗疏，沒有足夠證據顯示狗隻有患病紀錄便人道毀滅。另外，漁護署辯稱狗隻來歷不明的說法，泰國動物組織認為於理不合，因為涉事貨船由泰國途徑越南再到香港，漁護署沒有辨識狗隻來源地便執行人道毀滅。

點解當初唔俾拎返隻狗，而家隻狗死左先叫Bobo拎返？ 居港泰國華僑May

居港泰國華僑May，聲淚俱下地批評漁護署處理狗隻的方法。（邵沛琳攝） 負責聯絡狗主的居港泰國華僑May，聲淚俱下地批評漁護署處理狗隻的方法，希望透過遞交請願信能為小狗討回公道。May指泰國市民十分關注事態發展，希望幫助小狗回家，當得悉小狗被人道毀滅後直斥署方「冇人性」，「泰國個邊好嬲好傷心，一隻狗一係一命」。 本周三(13日)，狗主姊姊Bobo曾致電漁護署欲接小狗回泰國，惟署方不接受。後來漁護署已人道方式處理小狗後，便聯絡Bobo著她處理屍體，May直斥署方做法不能接受，「點解當初唔俾拎返隻狗，而家隻狗死左先叫Bobo拎返？」

獸醫專業係醫狗唔係殺狗 非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪

獸醫質疑漁護專業失德 促請漁護署公開狗隻病歷紀錄

非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪認為漁護署獸醫有專業失德之嫌，因為該隻泰國小狗有狗帶，他質疑署方為何未弄清楚小狗是否有主人飼養的情況下，便將狗隻以人道方法處理。麥志豪指出，獸醫執行安樂死前必會填寫病歷紀錄，他促請漁護署公開有關病歷紀錄。對於漁護署解釋小狗來自有狂犬病爆發地區，麥志豪質疑署方沒有合理證據懷疑牠患有狂犬病，因為狂犬病會出現明顯病徵，例如活動過度、喜吃異物、亂咬人及怕光怕聲。保育人士何來補充，若有患上狂犬病的狗隻入境，貨船上所有船員均需要進行檢查，惟署方帶走狗隻後並沒有為船員作檢查；另外，漁護署得悉小狗有主人飼養，若要人道毀滅牠，必先得到其主人同意並簽下棄養書。

泰國狗主香港朋友Cliver在商台節目表示，認識居港的狗主姐姐，接獲她告知一隻泰國小狗誤乘貨船抵港，希望Cliver可以幫忙認領小狗。Cliver曾聯絡漁護署卻不獲回覆，最後卻得悉小狗已被人道毀滅。

泰國小狗隨船到港 漁護人道毀滅

涉事小狗為一隻放養的流浪狗，於3月6日於泰國春武里府的城市林查班（Laem Chabang）疑因走失後，誤登上一艘3月6日晚開往香港的貨船，至3月12日早上貨船抵達香港，其後狗狗被漁護署人員捉走。漁護署於24小時內，以狗隻疑來自有狂犬病爆發地區為由，將牠人道毀滅。