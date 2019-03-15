【奪命車禍】吐露港公路輕貨自炒　司機曾落車查看遭GOGOVAN撞斃

網上圖片可見，涉事司機懷疑曾下車查看情況。(網上圖片)

吐露港公路發生嚴重奪命車禍。今日(15日)晚上9時23分，吐露港公路過了康樂園橋往九龍方向發生奪命車禍，涉及一輛白色輕型貨車及一輛GOGOVAN貨Van。從網上照片見到，一名男子倒臥馬路上，全無反應。事件中兩人受傷，一人傷勢嚴重，送院搶救後不治，而另一人腰傷。警方正了解事發原因。

網上流傳一段車CAM片段，片段拍攝於今日晚上9時19分，一輛白色輕貨高速沿吐露港公路左二線而行，其間該車切向右二線，駛前一段路後，再切向右線。此時，該車懷疑失控，司機嘗試煞車，車胎磨擦冒出白煙，但仍收掣不及，車頭撞向路中石壆冒出火花，但當時路面上未見有傷者。

而現場消息指，該輛白色輕貨懷疑爆偈油，該車遂失控撞壆，男司機沒有受傷，他曾下車查看情況，據悉他曾返回車上，但懷疑未有扣上安全帶，剎那間，GOGOVAN懷疑因路面油漬而滑胎，失控撞向白色輕貨，輕貨被推前50米，男司機最終倒臥馬路慘死。

運輸署宣佈，因交通意外，吐露港公路往九龍方向近馬窩的部份行車線仍然封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 現時上址交通擠塞。