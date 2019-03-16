【油麻地開槍】 CCTV曝光　疑人搶刀狂奔　EU車途經　即落車追截

油麻地佳寶超市今日發生男子持刀斬人，警員開槍將疑人轟斃事件。疑人搶刀跑向超市準備行兇的CCTV片段曝光。從片段所見，疑人懷疑從一間燒味店搶走一把利刀，並奔向佳寶超市，剛好有一輛衝鋒車經過，EU警員馬上停車，落車制止案件發生。這時候，疑人已進入店舖內斬傷一名男職員，EU開槍制止，疑人中槍送院搶救不治。

附近店舖的閉路電視拍攝到疑犯在燒臘鋪擸刀及衝入超市前的過程，當時疑犯在燒臘鋪前拿取一把刀，然後右手持刀，一直奔往佳寶超級市場。當疑犯右轉入新填地街時，一輛衝鋒隊警車已及時駛至，兩名衝鋒隊警員隨即下車追捕疑犯。

目擊男疑犯擸刀的涼果檔程先生表示，男疑犯由燒味鋪持刀奔跑，然後右轉入新填地街，當時他口中含著一支煙。程先生稱，由於當時行人沒有注意到男疑犯，所以沒有引起行人不安。

有閉路電視影到男疑犯持刀衝入佳寶的一刻。

疑犯與職員曾爭執 警一米距離開槍射胸腹

油尖區助理指揮官(刑事)警司曾仲斌今午交代案情指，事發數分鐘前，疑犯曾與超市職員發生糾紛，之後一度離開超市，他在附近找到一把刀後，折返店內施襲。當時西九龍衝鋒隊（EU）警員巡經油麻地西貢街及新填地街時，發現疑犯持刀形跡可疑，向北海街方向奔跑，遂追趕及喝止疑犯。但疑犯未無理會，反而衝入超市內，並向正在貨倉位置的男經理施襲。疑犯一言不發，連斬向男經理後腦最少一刀。警員尾隨入店制止，並發出兩次警告，惟疑犯並無理會，更欲再次斬向男經理，一名男警員在一米距離，向疑犯胸腹位中間開了一槍。

曾仲斌表示，警員開槍距離約一米，彈頭仍搜索及調查中。警員開槍時超市內仍有客人及職員。至於警員開槍指示是以射擊中心點的原則，亦相信警員開槍前已作評估。而開槍的原則是免受自己及他人生命受到威脅，以及免受到嚴重傷害。

疑犯送院後死亡 男經理頭傷留院

疑犯事後被送至廣華醫院搶救，但於下午1時21分證實死亡。被襲男經理後腦最少中一刀，目前留醫治理。至於一名受驚女職員，由同事陪同送院治理。

疑犯曾有多次企圖偷竊的不良紀錄

據了解，男警向疑犯胸口開了一槍，子彈由背部出。彈頭未有留在疑犯體內，相信彈頭遺留在店內。現場消息指，疑犯曾有多次企圖偷竊的不良紀錄，附近檔主及街坊遇到疑犯都會多加提防。今早，疑犯進入佳寶超級市場時，被男職員認出，並將他趕出店外。

油麻地開槍案傷者情況： 1. 疑犯：胸口中槍，送院後搶救不治。 2. 佳寶男經理：後腦中最少一刀，送院時清醒。 2. 佳寶女職員：受驚入院。

前警司：Center Mass發射原則 較容易瞄準目標

香港大學犯罪學中心榮譽研究員、退休高級警司何明新曾解釋，警員在正常情況下會射對方軀體中央，因為胸腹位置面積較大，較容易瞄準目標；而四肢或頭面積較小，瞄準難度大增。但警員絕不應瞄準致命的部位，如向頭部開槍。至於警員在鬧市開槍，何認為警員開槍前應要判斷現場環境是否適合射擊，並要注意不要誤傷群眾。根據訓練，警員射擊應向目標人物正中心（Center Mass）發射。