【飄流狗狗】狗狗屍體已運往善終機構　狗主胞姐﹕將在港火化

一隻泰國小狗誤上貨船，隨船到港後被漁護署捉走，不足24小時便被人道毀滅，事件引起公憤。狗主胞姐Bobo指出，義工朋友作為妹妹的代理人，今日下午已在漁護署人員陪同下，將狗狗屍體送至寵物善終機構，將於下周日進行火化，惟初步決定不會將骨灰運返泰國，會在香港物色地方撒灰，她指妹妹十分心疼狗狗，希望妥善安排牠的身後事，「佢（狗主）向度求我，話狗狗好可憐。」

漁護署今日（16日）回應事件指，報稱為該狗隻登上貨船前的畜養人，其代理人早前與漁護署聯絡。有關代理人今日向漁護署出示該狗隻於登上貨船前的畜養人授權其處理狗隻屍體的文書，漁護署人員已於今日下午陪同代理人將狗隻屍體運送至一寵物善終機構。漁護署將與代理人跟進有關狗隻屍體的後續處理。

狗主胞姐Bobo表示，妹妹請求她幫忙處理狗狗的身後事，「佢（狗主）向度求我，話狗狗好可憐。」最終，由義工Cliver擔任代理人與漁護署溝通，今日將狗狗屍體送往寵物善終機構，將於下周日（24日）進行火化。她將火化場所的環境照片傳予妹妹，妹妹亦表示滿意。至於狗狗骨灰會否送回泰國，Bobo指暫無此打算，很可能會在香港物色地方撒灰。

聯絡狗主的泰國華僑May表示，如果她是狗主，定必追究到底，「未夠24小時就殺咗隻狗，簡直係人渣。」她又指，今次事件問題出自政府部門身上，香港人對事件皆表示憤怒，「希望泰國人明白，係政府呢個部門有問題，香港人都好錫動物，佢哋都好唔開心，唔好怪責香港呢個地方或者香港人。