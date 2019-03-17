【包致金姪女被捕】棄保遭通緝　Amina跑馬地寓所內襲擊父母被捕

曾酒駕及掌摑警員獲輕判的終審法院非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，本年1月尾在跑馬地景光街被揭停牌期間駕駛被捕。她獲准保釋候查，須於2月15日向警方報到，惟Amina並無依時報到，至上周四（14日）被警方通緝。據了解，Amina今日上午在跑馬地寓所內襲擊父母，母親報警求助，警方接報趕至，將她拘捕。她情緒激動，腰部及雙腳被綁在推床上，她被送上救護車時發出嘻嘻哈哈的笑聲，語無倫次。她被送至律敦治醫院，至下午5時30分，她被押上警車帶走。

Amina被黑布蒙頭，被警員帶離醫院，押上警車帶走。(林振華攝)

警方指出，今日（17日）上午接獲報案，指一名42歲女子在跑馬地肇輝臺的單位內襲擊其父母。警方接報到場，發現該名42歲女子亦為一名被通緝人士。經初步調查，她涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第一隊跟進。被捕女子情緒激動，清醒被送往律敦治醫院治理。

據了解，被捕女子為Amina。今日下午1時許，警方接獲報案後，到跑馬地肇輝臺一單位內拘捕Amina。當時她情緒激動，表現不合作，其後警方召來救護車將她送院。她在救護車內時仍然不斷大聲地笑，其腰部及雙腳被綁在推床上。至下午5時30分左右，Amina被警員帶走及押上警車。當時，她身穿白色上衣及格仔褲，穿着紙拖鞋，被黑布蒙頭，雙手亦被扣上「孖葉」反鎖身後。

事發於今年1月31日晚上9時，港島總區交通部執行及管制組人員於跑馬地景光街巡邏期間，發現Amina駕駛的私家車行車不穩，於是上前截查。警員其後揭發Amina涉嫌停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險。此外，警員翻查資料，更發現Amina於2010年被判停牌後，需接受駕駛改進課程。不過九年間，Amina未有到運輸署上課。換言之，她一直都是無牌駕駛，警方將她拘捕。