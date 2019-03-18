【港鐵撞車】出事時正測試新信號系統　列車轉向架偏離路軌

● 非行車時間測試新信號系統時出事

港鐵公司車務工程總管李家潤則就事件向市民致歉，他指凌晨時份於夜間非行車時間測試新信號系統期間，於近荃灣綫中環站有兩列列車相撞，其中一位車長右腳擦傷送院，另一位車長雖未有受傷，但為安全起見，亦將其送院檢驗。

● 今日荃灣綫金鐘至中環站服務暫停

事故當中，其中一輛列車的兩個轉向架偏離路軌，由於需工作人員評估列車受損情況及配電後，將轉向架置回路軌，復修時間相對較長，估計今日內仍然無法提供荃灣綫來往金鐘至中環站的服務。

港鐵會加強廣播及加派人手，協助搭客轉乘港島綫列車來往金鐘至中環站；而荃灣綫列車服務將維持3.5分鐘一班。港鐵會於繁忙時間實施人流措施，並已通知相關公共機構加強服務協助。

● 會暫停有關新信號系統的測試

李家潤稱，印象中過往未曾發生類似意外，一般情況下，列車應該有保護系統防止同類事故發生，今次為何未有發揮作用是調查方向之一。李強調，港鐵以乘客安全為首，將與承辦商商討事故，在未找出意外原因前，會暫停有關新信號系統的測試。他亦籲市民毋須憂心，因為港鐵於非行車時間測試新系統後，便會轉回現有系統提供服務，故現時仍然沿用舊有系統。

● 兩列車共3卡車廂損毀

消防處港島中區副指揮官董國強表示，處方於今日凌晨2時55分接報，指港鐵中環站有兩列列車發生碰撞。消防員於接報5分鐘後抵達，事發現場為荃灣綫中環站2號月台對開大約100米，意外涉及兩列列車，其中一列為往中環站方向，車頭損毀；另一列則為往荃灣站方向，第3卡及第4卡車身有損毀。

● 意外後無煙無火無傾側

董續稱，當時現場無煙、無火、列車亦沒有傾側，消防員其後在前後50米的車廂及路軌進行搜索，證實無人被困。意外造成一名車長右腳受傷，另一車長則無受恙。期間消防處共派出13輛消防車、2輛救護車及64名消防員處理今次意外。