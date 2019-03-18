【包致金姪女被捕】Amina被加控四罪　東區法院提堂

非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，曾酒駕及掌摑警員獲輕判，近月再因停牌期間駕駛被捕後未有依時報到而再成鎂光燈下人物。昨日（17日）Amina更涉嫌跑馬地寓所內襲擊父母。警方表示除了早前控告一項停牌期間駕駛及一項駕駛時沒有第三者保險罪外，加控Amina三項襲擊致造成實際身體傷害及一項普通襲擊罪，今日在東區裁判法院提堂。

包致金姪女Amina合共被控六條罪，於東區裁判法院提堂。 終審法院非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary昨日涉嫌在跑馬地肇輝臺的單位內襲擊其父母，被捕時黑布蒙頭，雙手扣上「孖葉」。警方表示Amina早前已被控告一項停牌期間駕駛及一項駕駛時沒有第三者保險罪，現加控三項襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）及一項普通襲擊罪，一併於今日（18日）在東區裁判法院提堂。

Amina事件簿

●屢次襲警

2010年1月27日Amina Mariam Bokhary，駕駛私家車至跑馬地肇輝台對開，與一輛旅遊巴迎頭相撞。滿身酒氣的Amina拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，情激動要求離開，並掌摑警員左邊面。資料顯示，Amina於2002年及2008年有襲警前科。事後她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年及參與駕駛改善課程，被質疑輕判。

●停牌期間駕駛被捕沒依時報到

Amina停牌九年以來沒有參與駕駛改善課程，本年1月尾在跑馬地景光街被揭停牌期間駕駛而被警方拘捕。本須於二月中旬向警方報到，惟她沒依時報到而被通輯。

●襲擊父母被加控四罪

Amina涉嫌在跑馬地寓所內襲擊父母，母親報警求助，警方接報趕至，將她拘捕。