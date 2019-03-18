【港鐵撞車】放工時間直擊！中環站閘機局部停用、金鐘站迫爆

港鐵今凌晨在非行車時間測試新信號系統，轉換至第三後備系統時疑軟件問題，導致兩列車在荃灣線中環至金鐘站之間的交叉位相撞，一名車長受傷。受事件影響，荃灣線中環至金鐘站一段停用，平日在中環放工的乘客，不能一如以往在荃灣線中環站上車，要搭港島線至金鐘站，再在金鐘站轉車，才可以「過海」回家。香港01記者在下班時間，分別在中環及金鐘兩站，直擊放工情況，金鐘站月台一如以往迫爆。在中環站，部分閘機出現故障，局部停用。

女大學生Agnes(右)。(王譯揚攝)

「好似災難片」

下午6時許，荃灣線金鐘站往荃灣方向的月台，維持約3分鐘一班，大量乘客在月台候車，人頭湧湧，幾乎迫爆整個月台，幸駛抵的列車多為空車，及時疏導人潮。而中環站往柴灣方向的列車班次密集，約每一分鐘有一班車，月台上亦見人潮。中環站大堂張貼告示指往來金鐘站至中環站的乘客需要改用其他月台的列車，有乘客不清楚情況，有車站職員到場協助。

而6時15分至6時30分其間，中環站內廣播指因人流管制，部分閘機及扶手梯局部停用，至6時40分已恢復正常。而金鐘站亦一度封閘約10分鐘，至6時半已重新開放。

女大學生Agnes表示，起初不知道事故的嚴重性，直言涉事列車的照片「好似災難片，唔敢相信睇到嘅照片係真嘅」，她認為情況嚴重，沒想過會發生此類事故。乘客關婆婆亦質疑為何港鐵經常發生事故，「雖然迫，但快，以為好安全，點知都唔係！」她又批評港鐵只懂得加價，但十多年來的服務質素每況愈下。