【港鐵撞車】意外43小時後列車終扶正　明早能否通車視乎復修進度

港鐵昨日發生通車40年來首次列車相撞事件，荃灣線的兩列車，在測試新訊號系統的後備系統期間相撞，荃灣線中環至金鐘的列車服務今天仍然暫停。意外發生43小時後，今日晚上11時，工程人員成功將列車扶正，並安排將其移離正綫。明早能否通車，港鐵稱要視乎復修進度。 為讓港鐵能儘快扶正列車，消防處坍塌搜救專隊今日用了6小時，利用兩個重型油壓唧及一個氣墊唧，成功將車廂唧起720毫米，以便港鐵移正車廂。

今日晚上11時，港鐵宣佈涉事列車車頭的兩個轉向架已放回路軌，稍後會安排將其移離正綫。工程人員之後會詳細檢查該位置軌道旁的相關設備，並復修受損的設備。至於明早是否能夠恢復荃灣線中環線站至金鐘站的列車服務，港鐵稱仍需視乎復修工作進度而定。

消防坍塌搜救專隊用6小時唧高車廂

由於事發現場是隧道，環境狹窄，不能使用大型工具及吊車移正車廂，消防處今日派出坍塌搜救專隊，到中環站協助港鐵將偏離路軌的涉事列車的一個車廂唧起。約6小時的過程中，坍塌搜救專隊利用兩個重型油壓唧及一個氣墊唧，成功將車廂唧起720毫米，讓港鐵人員可以放入特別工具，移正車廂，以便運走。

列車重40噸 每次能唧起高度不多於100毫米

事發後一日涉事車廂始扶正，消防處解釋，是因隧道的環境狹窄，未能使用吊重工具，消防處雖有足夠的合適工具應對這環境，不過由於車廂有一定重量，重約40噸，過程中消防人員每一次能唧起的高度不多於100毫米，所以需要不斷重複去唧高及鞏固車廂，令過程比較需時。消防處解釋，唧高車廂後，港鐵人員可設置所需工具，將車廂橫移回路軌。

消防處稱，由於列車重量達40噸，每次能唧起的高度不多於100毫米。（消防處提供照片）