【將軍澳謀殺案】綑綁虐打女友　床底藏屍　男子藏械被捕揭案中案

將軍澳寶林邨日前發生一宗謀殺案，一名男子涉嫌殺死其女友被捕。 據了解，寶林邨寶儉樓發生命案，一名女子死亡，警方經調查後，懷疑其男友涉嫌將女友殺死，兩人有毒癮，事發前兩人疑吸食冰毒，繼而發生爭執，過程間有人殺死女友。據悉，警方數日前上門調查一宗刑事案件時揭發案中有案，警方今日（20日）上門拘捕男子，將於稍後交代案情。

調查藏有攻擊性武器案時 揭發案中案

東九龍總區刑事總部署理警司譚威信交代詳情指，警方昨晚於九龍城拘捕一名46歲姓羅男子，涉嫌藏有攻擊性武器，於調查案件期間，警方發現案件有異，懷疑他數日前殺害一名同住女子，揭發案中有案。男子涉「謀殺」罪被捕，他會被通宵扣查。

屍身開始輕微發脹​

警方經深入調查，今日清晨進入被捕男子位於將軍澳寶林邨寶儉樓12樓的一個單位時，於單位內的一張碌架床的下格床褥下的暗格，發現一具女屍。死者有身穿衣物，被被舖覆蓋，頭部再被風褸遮蓋，屍身開始輕微發脹，相信已死去數日。女死者為一名34歲姓劉的女子，她手腕及腳部有曾被繩綁過的痕跡，身上多處有瘀傷，包括手、腳、胸部、背部、臀部等均有瘀傷，相信事發前曾發生爭執，女死者曾遭毆打，身體被繩綑綁過。

案為單位由女死者登記 男疑犯一個月前搬入

警方相信，第一案發現場為上址單位，涉事單位由女死者登記，獨居於上址，被捕男子於一個月始搬入單位，兩人為情侶關係，相信相識時間不久。據了解，女死者任職侍應，被捕男子報稱無業，他沒有精神病紀錄，在事發單位沒有檢獲違禁品，警方循事發前兩人是否曾吸食毒品、引發爭執的原因等方面進行調查。

現場為寶林邨寶儉樓。（黃景洪攝）

男疑犯涉今年年頭與前女友持刀爭執

據了解，被捕男子涉及一宗今年年頭在黃大仙與前女友爭執其間持刀的案件，被警方通緝，昨晚警方在九龍城涉「藏有攻擊性武器」罪行將他拘捕，豈料於調查其間揭發命案。據知有人透露曾於三、四日前見過女死者最後露面，推算她是於星期六或日遇害，具體死因有待法醫驗屍確實。警方初步估計男疑犯是徒手殺死女死者，女死者身上無刀傷，亦無明顯致死傷勢。