【港鐵撞車】隧道窄又暗　消防6小時唧高車卡　曾赴法學鐵路救援

港鐵通車40年首次發生因測試信號系統而撞車意外，車卡毀壞在隧道內傾側。消防於周二（19日）出動坍塌搜救專隊協助救援，耗6小時將車卡唧高720毫米，以便港鐵移正車廂，最終成功將車卡移離正綫。 消防處facebook今日（21日）晚上上載短片，總結是次特別行動，最困難是在狹窄而昏暗管道中，缺乏大型起重機器下，將近40噸重的車卡唧高，其間車卡更有隨時翻側的危機。成功背後，原來消防去年曾赴法國學習鐵路救援相關技術。

為盡快助市民恢復交通 出動7消防車33消防員

消防處分區指揮官 （港島中）湯忠偉表示，明白事故對市民日常生活有很大影響，希望盡快協助恢復交通，消防於周二早上約7時，應港鐵要求派出7架消防車及33名消防員，包括坍塌搜救專隊，前往中環站協助處理事故。

消防處分區指揮官 （港島中）湯忠偉稱出動7輛消防車及33名消防員。（香港消防處 Facebook圖片）

任務積高車卡720毫米 每次100毫米6小時完成

將車卡唧高720毫米是消防的主要任務。由於隧道空間狹窄，不能使用大型的吊重機器，同時鐵路車頂有電纜，可以唧高的空間有限，消防員與港鐵工程師商討後，出動兩個重型的52噸重油壓積及一個54噸重氣墊積，預備將車卡唧高720毫米，以供港鐵擺放特別工具處理車卡。

坍塌搜救專隊高級消防隊長林新迪表示，考慮車卡旁邊有很多消防員及港鐵職員，如過積高速度太快，可能造成更嚴重的傾側或翻側，所以每次只可唧高100毫米，其間更要不斷以木墊板加固，最終以6小時完成提升工作。

消防利用油壓唧及氣墊唧將車卡提升720毫米。（香港消防處 Facebook圖片）

列車隧道又窄又暗 車卡隨時翻側

坍塌搜救專隊高級消防隊長文家平坦言，任務最大困難是在甚為狹窄及光線不足的管道中，並缺乏大型起重機器情況下，提升一輛接近40噸重的車卡，同時車卡處於不穩定狀態，有隨時翻側危機，危險性及難度都非常大。

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配合鐵路發展 去年派員赴法國學鐵路救援

是次鐵路艱鉅任務順利完成，原來是消防早有準備，去年曾前往法國接受相關訓練。坍塌搜救專隊助理消防區長吳家諾表示，配合本港鐵路發展，消防去年派員遠赴法國學習鐵路救援技術及工具應用，包括車廂提升及穩固不穩定車廂，在本次事故中得以應用。