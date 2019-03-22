29歲病人破窗跳樓亡　東院：死者有幻聽病徵　正計劃轉精神科病房

病房窗戶被打破。(賴南秋攝)

凌晨1時許，港島柴灣樂民道東區尤德夫人那打素醫院發生墮樓事件。有醫院保安人員，發現一名身穿病人服的男子，倒臥醫院主座大樓對開草地，昏迷不醒，救援人員即場施救，並將其送入急症室，惟經搶救後於1時43分證實不治。警方在現場並無檢獲遺書，初步調查相信死者從上址一房間墮下，事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。

男死者姓楊(29歲)，據知，事主生前在上址9樓一病房留醫，疑打破病房的玻璃窗，一躍而下。涉事病房為矯形及創傷外科病房。

東院：男病人割腕自殺入院 有幻聽病徵

東區醫院發言人指，29歲男病人昨日（21日）因在家中企圖割腕自殺，被送到東院入住骨科病房接受治療。由於病人被評估有高自殺風險，醫護人員已加強相關預防措施，並安排病人在鄰近護士站的病床以密切監察情況，骨科醫生同日為病人進行手術處理手腕傷口。發言人指由於病人出現幻聽病徵，精神科醫生亦於當日下午為病人診治，並計劃待病人身體狀況穩定後，轉送到精神科病房進一步跟進。醫護人員其後鼓勵家屬留在病房陪伴病人，病人入院後情緒穩定，病房護士亦按時視察病人的情況。

事發前14分鐘 護士曾檢視病人情況

發言人指至今晨1時左右，護士於病人完成電腦掃描檢查回到病房後曾檢視病人情況，當時並無發現任何異樣。至凌晨1時14分，護士於護士站聽到響聲，隨即到相關病室了解情況，發現病房的一扇玻璃窗被打破，並且未能發現病人的蹤影。院方即時將事件通知警方求助，其後發現病人倒臥於醫院主座大樓對外的草地平台。醫護人員即場為病人急救後，轉送病人往急症室，惟病人於凌晨1時43分證實死亡。

東院對事件感到難過，指會與病人家屬維持緊密聯繫，提供適切的援助。醫院又指已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

救援人員到場營救。(賴南秋攝)

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

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