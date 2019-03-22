【馬路有馬】屯門騎術學校走馬　狂奔300米「衝紅燈」過綠的

馬路有真馬奔跑？今早有市民在屯門輕鐵站拍下一段都市奇景，短片可見，一隻白毛棕身的馬匹，在屯門美樂輕鐵站對開湖翠路上踱步，期後輕輕發力，與一輛綠色新界的士並駕齊驅，其後更「「衝紅燈」超越的士。馬匹所到之處，「嗒、嗒、嗒、嗒」的發出響亮的馬蹄聲，旁邊更有市民驚道：「有馬嘅？」

重組馬匹逃跑路線 狂奔300米 蝴蝶邨被擒

據知，該馬匹為附近屯門公眾騎術學校逃走出來，而屯門公眾騎術學校鄰近紅樓，在輕鐵蝴蝶站附近。按網上片段顯示，相信馬匹沿龍門路轉入湖翠路，到達輕鐵美樂站後在蝴蝶邨出入口被擒。該馬匹行走路程約300多米。其後馬匹被騎術學校職員尋回，現時已返回騎術學校。

「馬都有路權的」

上載者更驚歎：「走甩左隻馬」，片段上載僅一小時，已引起大批網民熱烈討論，並直指：「話明係馬路，隻馬係度行無問題喎」、「馬都有路權的」。有網民呼籲道路使用者小心駕駛，切勿撞倒馬匹。根據香港《道路交通條例》，汽車撞倒馬、牛、驢、騾、豬、綿羊及山羊等七種動物後，司機必須停車報警，否則屬違法，一經定罪最高可被判以罰款1萬元及監禁12個月。

騎術學校多名職員其後在蝴蝶邨出入口尋回馬匹，並將馬匹帶返騎術學校。 （網上圖片）