【洩漏氣體】尖沙嘴懷舊歌舞廳疑氣體洩漏　怪味彌漫　32人感不適

今（22日）晚上9時許，尖沙嘴加拿分道25至31號樓上一個娛樂場所，據悉為懷舊歌舞廳，懷疑有氣體洩漏，空氣混濁。事件中最少32人感到不適，當中五人情況較為嚴重，有人半清醒。多輛救護車包括一輛流動傷者治療車接報到場，替不適男女治理，其中7女2男已獲送往伊利沙伯醫院治理，另有7女2男被送往廣華醫院，7男7女被送往明愛醫院，現場仍有人等候送院。有人臥床吸氧氣罩被推入急症室，其中一名女傷者指事發時「聞到啲氣味」。警方正調查事件。消防正了解是否有氣體洩漏。

流動傷者治療車出動 傷者分送三間醫院

當時身在歌舞廳的王先生指，現場為社交舞舞廳，有百多人在場，事發時廚房內先傳來異味，旋即有廚工暈倒，起初客人以為是「熱得滯」，約半小時內舞廳陸續有人感到呼吸不順暢，有客人不適及暈倒，他自己則感到心跳加速，與他同枱的有7、8人不適送院，部分人出現嘔吐。王先生指，舞廳內當時沒有開窗，開了冷氣，空氣都焗促，現場沒有太強烈的味道，「空氣混濁，無聲無色。」，當時有不少人疏散至街上暫避休息，等候救護員到場治理。

事發時多名人士接伏枱面休息

醫院所見，一半傷者穿著懷舊舞衣。從讀者提供的片段見到，事發前一眾人士正在舞廳內跳舞，他們身穿舞衣。另外有片段見到，事發後，多名人士因不適，按伏在枱面休息。亦有不適的人士坐在地上，有救護員為他治理。有不適的人士需由其他人照顧，表情甚為痛苦。

現場所見，由於傷者眾多，消防處流動傷者治療車出動，為傷者治理。

多人不適送院。(王譯揚攝)

警方及消防封鎖現場調查。(余睿菁攝)

事發時，有三名在場人士伏在枱面休息。（讀者提供）

現場有多人感不適。(余睿菁攝)

事發前，一眾人士正在場內跳舞。（讀者提供）