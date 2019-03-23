【電車翻側】西環電車翻側　橫亘車路行人路　24歲車長浴血

港島西環發生電車翻側意外。周六（23日）凌晨約零時，一輛開往屈地街車廠的空載電車，據報駛至德輔道西418號太平洋廣場對開時，突然失控翻側。意外後姓陳（23歲）車長腳部受傷，一度被困，多名途人合力施救，消防同時趕抵將其救出，其後由救護員送院治理。警方正調查意外原因。

由網上圖片可見，電車翻側後，橫亘兩條行車線及行人路，險鏟入一間眼鏡舖，路邊電箱及垃圾筒等物品亦被壓毀，多名途人在場視察是否有人被困及施援。有乘搭交通工具的市民亦拍下片段，驚呼：「嘩！（差啲）飛咗入去（間舖）呀！」而現場交通一度受阻，至凌晨2時許，翻側電車由吊車扶正。

香港電車公司回應事件指出，一輛由北角西行駛往屈地街電車廠的電車（編號158）今日凌晨12時，駛至德輔道西418號太平洋廣場對開時向右翻側。事發時車上並無乘客，車長受輕傷送往醫院接受治療並正留院觀察。涉事的24歲電車車長，入職八個月。事發原因還在調查中，電車公司正全力配合政府部門進行調查工作。

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電車翻側後，橫亘車路及行人路。（西環變幻時facebook）

電車翻側後，橫亘車路及行人路，大批消防在場救援。（賴南秋攝）