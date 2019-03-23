【尖沙咀謀殺案】酷刑聲請男被打爆脾臟亡　室友涉酒後殺人被捕

尖沙嘴酷刑聲請者「庇護屋」爆命案，印度男被醉酒同鄉殺害，警調查兩日後列謀殺案。由國際社會服務社出租的尖沙嘴一單位內，一名持行街紙的50歲印度男，疑於前日（21日）凌晨時份，與同睡一張碌架床的同鄉起爭執。同鄉疑醉酒行兇，事主身體多處受傷，脾臟爆裂內出血慘死。室友上午報警，證實他當場死亡。警方認為有可疑，在大廈搜索並檢獲染血枕頭及圍巾。警方相信該名同鄉涉案，遂以涉嫌謀殺將他拘捕，現已被控以一項謀殺罪名。他亦涉嫌「藏有危險藥物」被捕。

警員上樓搜索。(余睿菁攝)

前日（21日）上午11時許，尖沙咀海防道47號一大廈的一單位內，一名50歲印度裔男子昏迷不醒，據悉他為酷刑聲請者。男子其後證實不治。警方連日調查後，認為案件有可疑，並拘捕同住一屋的44歲男同鄉，將案件列作謀殺案處理。據了解，警方初步相信疑兇事前曾飲酒，不排除有人醉酒行兇。

「庇護屋」爆兇案 警懷疑有人醉酒行兇

死者為50歲印度籍男子，是持有俗稱「行街紙」的酷刑聲請者。涉案單位面積約400呎，據悉由國際社會服務社租出予酷刑聲請人士。死者與一名同鄉睡在客廳的碌架床，而另外四名南亞裔人士則居住於兩間睡房。

油尖警區刑事總督察林婉玲就案件交代詳情指，警方前日(21日)接報死者室友報案後，派員前往單位調查，發現死者倒臥在下格床，至中午12時10分當場證實不治。死者身上多處有傷，包括鼻樑有3厘米傷痕、左眼角4厘米傷痕，左腹有瘀傷，而他的脾臟爆裂，懷疑內出血致死。

警調查期間發現血枕頭、血圍巾

警方在上址調查，發現與死者睡同一張碌架床的44歲印度籍男子藏有159克大麻，於是將他以「藏有危險藥物」罪拘捕。警員於調查期間，於上址大廈某樓層發現一個染血枕頭及一條染血圍巾，懷疑案件涉及謀殺，而被捕的44歲印度籍男子有相類似圍巾。此外，警方向同住的其他人士錄取口供，有人透露在事發當日凌晨，住在客廳的死者及被捕人士有發出爭執聲音。警方用了兩日時間調查及搜證，今日(23日)懷疑被捕人士涉謀殺，於是將他拘捕。被捕男子現已被控一項謀殺案。