【港鐵故障】車廂燈半熄列車傳異味　乘客親睹窗外現火花

港鐵欣澳站附近今（24日）凌晨發生事故，一列機場快線電弓脫落，列車需緊急暫停服務，受事件影響機場快線來往香港站和機場站列車服務暫停，東涌線欣澳站來往東涌站亦需暫停。港鐵及後安排接駛巴於青衣及欣澳站接載乘客，當時兩站均有約150人候車，有乘客表示事發時車廂燈半熄傳出「𤓓味」，列車開始慢駛，又目睹車窗外現火花，狀甚驚險。

港鐵故障︰欣澳站架空電纜故障，機場快線及東涌線服務受影響。（港鐵網頁截圖）

港鐵欣澳站附近今凌晨發生事故，一列機場快線集電弓脫落，以致需緊急暫停服務。港鐵於凌晨5時宣布，由於維修人員仍在修復欣澳站附近架空電纜，機場快線來往香港站和機場站列車服務暫停，而來往機場站及博覽館站則維持15分鐘一班。市區預辦登機服務現已暫停，前往機場的乘客可於機場快綫各車站乘搭免費接駁巴士。

東涌線欣澳站來往東涌站暫停

東涌線方面同樣受影響，欣澳站來往東涌站暫停服務，而香港站來往欣澳站則維持10分鐘一班。港鐵安排免費接駁巴士將來往欣澳站和東涌站，接載受影響乘客，同時亦呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮使用其他交通工具。

港鐵故障︰香港站機場快線售票機停止售票。（陳永武攝）

萬先生指當時看見窗外有火花。（陳永武攝） 車廂燈半熄列車慢駛 傳異味窗外現火花 欣澳站現場有約150人等候接駁巴士，於欣澳站侯車的萬先生指，事發時正欲由東涌站搭至青衣回家，列車行駛約兩分鐘後，便聽見「啪」的聲響，更有異味傳出，車箱燈半開半著，「啲人開始走啦」。他表示當時列車「撞到啲電纜」，並聽見「不斷拍打電纜聲音」，列車外更看見火花，部份乘客感到驚慌，列車開始慢駛，比平常速度慢約一半。及後列車駁至欣澳站便停下，職員著他們下車疏散，他便到欣澳侯車處等待接駁巴士，惟等候約一小時仍未有車，「佢（港鐵）又無安排，我咪係到等指示」。 胡太表示，事發時聽見車廂頂部及路軌發出「轟隆」聲響，車廂內部份燈熄滅，「跟住有陣𤓓味」、「個座位戥下戥下」，當時感到十分害怕，到欣澳站便立即下車。她表示，原本欲由東涌站到荔景，現時已在侯車處等約一小時仍未有車。 至於青衣站外，亦約有150人正等待接駁巴士。林小姐指，原本欲由香港站搭港鐵到東涌站，但因受事故影響，需到青衣站下車等待接駁巴士。她表示，於香港站時已有廣播提醒列車受影響，現時已於青衣站侯車約半小時，「等車返屋企」。

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事故發生於凌晨零時許，一列開往香港站的列車，行駛途中疑電力故障，車頂的集電弓墮下，車廂內有一半燈熄滅，慢駛至欣澳站停下。事故發生後，港鐵於欣澳站及青衣站，安排旅遊巴疏導受影響乘客，亦有安排的士由職員代付車資讓乘客離開。

港鐵故障︰一列機場快線列車集電弓甩脫，停於欣澳站。（陳永武攝）