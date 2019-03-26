【大麻為伴】中產隊草十年記性變差終戒毒　有個案飲湯都要落大麻

早前兩名年僅15、16歲的學生涉嫌接收大麻花郵包被捕、有公立醫院醫生涉當值期間「隊草」、銅鑼灣出現「大麻咖啡店」，大麻仿佛已在香港遍地開花。香港對大麻並不陌生，有人認為食大麻根本無害，有吸食大麻10年經驗的Austin（化名），當初深信吸食大麻成癮機會不大，怎料一吸便吸了10年。Austin驚覺自己的記憶力變差、脾氣越來越暴躁，最後甚至為吸而吸。他自知吸食大麻對身體不好，決定戒掉10年之癮。

市面不少地方售賣吸食大麻工具。（黃廸雯攝）

（林振華攝） 覺得成癮機會不大 一食10年 現年30多歲的Austin，第一次接觸大麻是12、13歲，抱著試試的心態「都是朋友，佢食我又食，當玩玩」。他形容，第一次吸食的感覺「high high 哋，覺得好得意」第一次嘗試後，Austin未有上癮，但大麻給他的感覺已深深印在腦海中。

飯後、如廁、飲嘢都吸食大麻

07年時，時任銷售行業的Austin重遇大麻。他表示，再接觸大麻時，身邊已經有很多朋友都食，「同事開始食先，但自己都食過啦，因為都是那個圈子裏面，接觸（大麻）的機會會比較多。」與工作同事日對夜對，他們食的時候Austin會一起食「通常是完左工作之後會食一支，或者食完飯之後食一支，或者去廁所食一支都會，飲嘢的時候又食一支。」「都試過K仔、fing頭 （搖頭丸）」但Austin覺得大麻成癮機會不大，覺得對身體沒有太大影響，所以一直長期吸食大麻，一食便是10年。

（林振華攝） 漸漸追著食 「你無食過好難話你聽點high，食完會開心 、笑、會肚餓、舒服。」Austin如此形容大麻的「魔力」。他甚至認為吸食大麻後，想事情會快點、會很快想通一些事情，又會突然「諗到條橋」，或如何去sell客人，所以會「追著食，通常一日都會食3、4支，壓力大的時候會食多兩支。」他開始越食越多，由一開始是朋友給，接著就自己去找買家。「後期可能一日食7、8支。」

（黃廸雯攝） 他稱，當時（月入）3萬多元，一包大麻500元，完全不成負擔。「其實骨子裏都知道是不對的事情，開始覺得要停。」Austin離開銷售工作後，與女朋友組織家庭，誕下女兒，家人是他離開大麻的最大動力。「呢一年半開始戒，我的（大麻）朋友知道我戒，咁就唔搵我去食。」Austin指，戒大麻過程最困難的，是每天去到之前吸食大麻的時間，「平時習慣，那些時間就好想好想食。」Austin提醒自己當初想戒的原因，之後就會找其他事情做，譬如吃東西，如真的很辛苦就致電給社工談一談。

今年首三季呈報的吸食大麻的人數為351人，較去年同期增加35人。（黃廸雯攝）

21歲以下食大麻創近三年新高

根據禁毒處數字，今年首三季呈報的吸食大麻的人數為351人，較去年同期增加35人。當中21歲以下吸食大麻人士，比率高達31.6%，創近三年新高。大麻成為青少年最常吸食毒品的第二位，僅次於可卡因。東華三院越峰成長中心認可戒癮輔導員陳浩祥指，吸食大麻的年輕人，覺得整件事情「好有型、好chill」，特別可能受一些大麻合法的國家影響，認為吸食大麻「是一種生活態度， leisure，冇乜嘢，我鍾意去船P點一支，再唔係海邊沙灘點一支」。他指，協助他們戒毒的過程，需要配合年輕人「被接納、被認同」的心態。陳浩祥又稱，既然他們覺得這件事那麼令人注目，自然會不惜一切去找大麻，改變他們的想法需要先滿足他們的心理。

飲胡椒豬肚湯都要落大麻

至於30、40歲的人士，吸食大麻年資較長，又有個案誇張到生活總離不開大麻，飲胡椒豬肚湯，都要落大麻「調味」。他稱這些人最常見是判斷速度變慢，直接影響工作表現，輔導方面則需要透過解釋大麻如何影響他們工作。他形容「身體很誠實」，長時間後會發現大麻的禍害是真實存在。

吸食大麻會引起幻覺、集中力減弱，記憶力及判斷力受損、多疑、容易激動及脾氣暴躁等問題。精神科醫生曾繁光指，「食一次的確唔會上癮」，但其實連續使用某段時間，人體會產生耐藥性，當使用者需要吸食較以前多份量的大麻，才達到相同效果，已是上癮他又指，人們誤解大麻不會產生幻覺，但其實「覺得諗野勁左、多左idea，有啲人仲話會摸到音符」這些已是影響感知的表現。他稱，部分人認為大麻有藥用價值，他指吸食用及藥用的大麻並非相同，藥用大麻只抽取有用成分，又指不應該以大麻較其他毒品傷害較細作為吸食的藉口。