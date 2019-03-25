【船撞碼頭】載有150人噴射飛航引擎故障　撼中西區海濱長廊碼頭

（陳浩然攝）

載有乘客及船員共150人的一艘來往港澳的噴射飛航，今日（25日）下午航經中西區海濱長廊碼頭懷疑引擎出現故障，撞向4號碼頭。現場所見，碼頭石壆碎開，岸邊約5米圍欄被撞至彎曲，有三塊玻璃損毀，當中兩塊更完全爆裂，留下一個大洞。

涉事的噴射飛航由信德中旅營運，據現場一名保安表示，事發下午4時許，他正於更亭當值，突然有途人及清潔工通知他，有船撞向碼頭，並橫掃碼頭石壆，而涉事船長馬上將船駛離現場。有目擊者稱：肇事客輪曾打轉撞毀玻璃。

信德中旅船務管理有限公司回覆表示，一艘載有140名乘客及10名船員高速客船宇航2014號，今日下午2時50分從澳門開往上環，約4時於西環對開位置，左邊推進器入水口吸入垃圾，須進行清理工作，惟右邊引擎剛巧出現故障，船隻被水流影響靠向西環岸邊，與岸邊欄杆發生輕微碰撞，致船身油漆脫落。船長隨即作出廣播，並派員視察客艙及乘客情況，確認所有乘客及船員均無恙。船隻在公司拖船協助下於4時19分返回港澳碼頭。事故已通報有關當局作出進一步調查。

警方指，下午4時許接獲報案指，西區副食品批發市場對開有船撞壆，碼頭位置有鐵欄受損，事件中無人受傷，警方到達時船已離開，案件列「有財物損毀」，有待進一步調查。