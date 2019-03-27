【鴿子殺手】野鴿繩纏頸腳奄奄一息　 樹枝攻擊鴿子　怪漢被捕

東九龍發生虐鴿事件！今午（27日）約二時許，有街坊目賭一名男子以樹枝攻擊鴿子，遂報警求助。經初步調查，警方傍晚於鳳德邨斑鳳樓一單位，拘捕一名69歲姓蔡男子，懷疑他以樹枝拍打一隻白鴿導致白鴿死亡。他涉殘酷對待動物被捕，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第二隊跟進。 上周四（21日）鳳德邨，兩隻分別頸及腳被繩纏繞的鴿子，倒臥於引水道位置，及後由餵貓義工發現後向愛協救助，惟兩鴿先後死亡。有居民指，上址後山位置曾有可疑男子以「老鼠膠」捉鴿，膠版上遺下大量鴿毛，惟未知是否與今次的虐鴿事件有關。

（黃景洪攝）

樹枝攻擊鴿子 CID到場調查

今午（27日）約二時許，一名姓李女子於鳳德邨行人道，目賭一名男子以樹枝攻擊鴿子，遂報警求助。警方接報後到場，發現鴿子屍體，案件暫列作殘酷對待動物案處理，刑事偵緝處亦在場調查事件。經初步調查，警方傍晚於鳳德邨斑鳳樓一個單位，將一名69歲姓蔡男子拘捕。其後鳥隻屍體由相關機構帶走檢驗。

群組救鴿義工及街坊協力緝兇

街坊Snow表示，上周邨內曾發生虐殺鴿子事件，她之後聯絡曾目睹一名男子虐待鴿子的數名街坊，再拍攝現場情況，將相片傳給 Facebook群組「香港救援鳩鴿及雀鳥情報區」義工，著義工留意該名男子會否再出現。今日群組其中一名義工到邨內視察，豈料發現一名男子手執樹枝及一隻白鴿屍體，並企圖將屍體帶離現場。義工馬上前截停該名男子並報警，對方馬上放下屍體企圖逃離現場。警方正調查被捕男子是否與其他虐殺鴿子事件有關。

Snow又稱，疑犯主要於中午時分出沒，會匿藏引水道後山坡，然後走落引水道行動。她亦指，有街坊發現，疑犯在山坡一暗角棄置白鴿毛，相信是疑犯處理鴿屍後，試圖消滅證據。

其中一隻鴿子腳部受傷。（讀者提供） 兩鴿頸腳纏繩 奄奄一息躺引水道 本月21日，黃大仙鳳德邨疑有人虐殺鴿子，兩隻鴿子被繩勒頸及纏足虐待。Snow表示，上周四接獲餵貓義工通知，在上址發現兩隻鴿子於引水道位置奄奄一息息，其中一隻被繩纏頸，另一隻則被同一條繩纏腳，義工將其救起後，發現被纏頸的鴿已死亡，另一隻被綁腳的鴿子仍生存，但氣息極其微弱，遂向愛護動物協會救助。 由照片可見。兩隻黑白色，約有一隻成人手掌大小的鴿子，其中顏色較深色的鴿子被繩綁頸，繩子另一端，則纏住另一隻灰白色的鴿子腳部，被放置於引水道位置。

後山男子放「白鴿屋」 腳傷鴿子證實不治

Snow表示，因早前曾有街坊目睹一名男子於邨內後山位置，以老鼠膠捉疑捉白鴿，老鼠膠上遺有大量白鴿毛，懷疑兩隻鴿子遭人虐待。她表示，早於二月尾邨內已發生懷疑虐鴿事件，亦有一群街坊向她報告事件，惟以往未曾出現虐鴿情況，僅於約一個月前曾見小型白鴿腳纏尼龍繩，但仍可活動。

街坊周先生表示，在附近散步時經常看見有「甩頭甩骨」的雀屍，昨日亦曾目擊該名男子以樹枝攻擊鴿子，其後有一名女街坊上前勸喻，卻反被指「多事」，直至今日出現鴿屍。

愛協發言人回覆查詢時表示，上周四(21日)接獲一名市民報案，指於鳳德邨一水渠位置檢獲兩隻鴿子，及後將一隻尚有氣息、腳部受傷的鴿子，於翌日交給愛協，愛協遂將受傷鴿子帶往獸醫處，惟最後證實不治。愛協又表示，當時報案人指懷疑有人虐待動物，遂於邨內向居民查詢情況，並進行巡邏，但未見相關可疑事件。

將軍澳曾現「竹籤鴿」

去年將軍澳區曾出現虐鴿事件，有居民曾於頌明苑位置發現「中箭」野鴿，鴿子頸部插有竹籤，懷疑有人故意以竹籤作弓弩射傷兩隻鴿子，及後有義工協助尋找該隻受傷鴿子。